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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210519/xiaomi-1732972541.html
В Xiaomi пообещали привезти в Россию принципиально новые гаджеты
В Xiaomi пообещали привезти в Россию принципиально новые гаджеты - РИА Новости, 19.05.2021
В Xiaomi пообещали привезти в Россию принципиально новые гаджеты
Xiaomi не собирается отказываться от сотрудничества с Google, а в 2021 году представит в России устройства, которых еще не было на нашем рынке. Об этом РИА... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:20
2021-05-19T17:58
наука
xiaomi inc
google
китай
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Xiaomi не собирается отказываться от сотрудничества с Google, а в 2021 году представит в России устройства, которых еще не было на нашем рынке. Об этом РИА Новости рассказал Юй Мань, глава подразделения компании в России и странах СНГ.В компании не считают, что стоимость нового флагманского смартфона Mi 11 (85 990 рублей) завышена, сравнивая его с конкурентами. Но и выводить на российский рынок модели Ultra и Pro, которые и в Китае очень недешевы, пока не собираются. Компания обещает новые категории устройств и сократить разрыв между запусками гаджетов в Китае и России."В этом году мы запустим в России не только обновления имеющихся линеек, но и принципиально новые устройства, с которыми россияне были знакомы только из зарубежных СМИ. В таких ситуациях обычно говорят “копите деньги”, но я не думаю, что умные новинки нанесут серьезный ущерб вашему семейному бюджету", — заметил Ю Ман.Компания не намерена отказываться от сотрудничества с Google и переходить на альтернативные операционные системы. Зато в Xiaomi активно ведутся работы над первым автомобилем под собственным брендом, но о его выходе на российский рынок пока говорить рано.
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xiaomi inc, google, китай, гаджеты, технологии

В Xiaomi пообещали привезти в Россию принципиально новые гаджеты

15:20 19.05.2021 (обновлено: 17:58 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Xiaomi не собирается отказываться от сотрудничества с Google, а в 2021 году представит в России устройства, которых еще не было на нашем рынке. Об этом РИА Новости рассказал Юй Мань, глава подразделения компании в России и странах СНГ.
В компании не считают, что стоимость нового флагманского смартфона Mi 11 (85 990 рублей) завышена, сравнивая его с конкурентами. Но и выводить на российский рынок модели Ultra и Pro, которые и в Китае очень недешевы, пока не собираются. Компания обещает новые категории устройств и сократить разрыв между запусками гаджетов в Китае и России.
"В этом году мы запустим в России не только обновления имеющихся линеек, но и принципиально новые устройства, с которыми россияне были знакомы только из зарубежных СМИ. В таких ситуациях обычно говорят “копите деньги”, но я не думаю, что умные новинки нанесут серьезный ущерб вашему семейному бюджету", — заметил Ю Ман.
Компания не намерена отказываться от сотрудничества с Google и переходить на альтернативные операционные системы. Зато в Xiaomi активно ведутся работы над первым автомобилем под собственным брендом, но о его выходе на российский рынок пока говорить рано.
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НаукаXiaomi IncGoogleКитайгаджетыТехнологии
 
 
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