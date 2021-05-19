https://ria.ru/20210519/xiaomi-1732972541.html

В Xiaomi пообещали привезти в Россию принципиально новые гаджеты

В Xiaomi пообещали привезти в Россию принципиально новые гаджеты - РИА Новости, 19.05.2021

В Xiaomi пообещали привезти в Россию принципиально новые гаджеты

Xiaomi не собирается отказываться от сотрудничества с Google, а в 2021 году представит в России устройства, которых еще не было на нашем рынке. Об этом РИА... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:20

2021-05-19T15:20

2021-05-19T17:58

наука

xiaomi inc

google

китай

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Xiaomi не собирается отказываться от сотрудничества с Google, а в 2021 году представит в России устройства, которых еще не было на нашем рынке. Об этом РИА Новости рассказал Юй Мань, глава подразделения компании в России и странах СНГ.В компании не считают, что стоимость нового флагманского смартфона Mi 11 (85 990 рублей) завышена, сравнивая его с конкурентами. Но и выводить на российский рынок модели Ultra и Pro, которые и в Китае очень недешевы, пока не собираются. Компания обещает новые категории устройств и сократить разрыв между запусками гаджетов в Китае и России."В этом году мы запустим в России не только обновления имеющихся линеек, но и принципиально новые устройства, с которыми россияне были знакомы только из зарубежных СМИ. В таких ситуациях обычно говорят “копите деньги”, но я не думаю, что умные новинки нанесут серьезный ущерб вашему семейному бюджету", — заметил Ю Ман.Компания не намерена отказываться от сотрудничества с Google и переходить на альтернативные операционные системы. Зато в Xiaomi активно ведутся работы над первым автомобилем под собственным брендом, но о его выходе на российский рынок пока говорить рано.

https://ria.ru/20210514/xiaomi-1732243344.html

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, google, китай, гаджеты, технологии