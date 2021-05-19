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Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля
Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля - РИА Новости, 19.05.2021
Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля
Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден. Взрывной рост даст сырьевая... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T01:15
2021-05-19T04:49
россия
андрей маслов
swift
доллар
рубль
экономика
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Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден. Взрывной рост даст сырьевая компонента — если геополитика не вмешается, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.По его словам, рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг России, который нагнетает неопределенность и страхи среди инвесторов.Факторами риска остается вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг. А вот на изменение цен на нефть рубль реагирует аналогично подобным валютам — если спрос восстановится к концу года, он также укрепится, заключил Маслов.
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россия, андрей маслов, swift, доллар, рубль, экономика

Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля

01:15 19.05.2021 (обновлено: 04:49 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубль
Рубль - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден. Взрывной рост даст сырьевая компонента — если геополитика не вмешается, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.
"Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления", — отмечает он.
По его словам, рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг России, который нагнетает неопределенность и страхи среди инвесторов.
Факторами риска остается вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг. А вот на изменение цен на нефть рубль реагирует аналогично подобным валютам — если спрос восстановится к концу года, он также укрепится, заключил Маслов.
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