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Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля
Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля - РИА Новости, 19.05.2021
Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля
Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден. Взрывной рост даст сырьевая... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T01:15
2021-05-19T01:15
2021-05-19T04:49
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андрей маслов
swift
доллар
рубль
экономика
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Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден. Взрывной рост даст сырьевая компонента — если геополитика не вмешается, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.По его словам, рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг России, который нагнетает неопределенность и страхи среди инвесторов.Факторами риска остается вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг. А вот на изменение цен на нефть рубль реагирует аналогично подобным валютам — если спрос восстановится к концу года, он также укрепится, заключил Маслов.
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россия, андрей маслов, swift, доллар, рубль, экономика