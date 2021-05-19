https://ria.ru/20210519/vzlet-1732880887.html

Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля

Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля - РИА Новости, 19.05.2021

Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля

Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден. Взрывной рост даст сырьевая... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T01:15

2021-05-19T01:15

2021-05-19T04:49

россия

андрей маслов

swift

доллар

рубль

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Оценена вероятность резкого взлета курса рубля

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден. Взрывной рост даст сырьевая компонента — если геополитика не вмешается, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.По его словам, рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг России, который нагнетает неопределенность и страхи среди инвесторов.Факторами риска остается вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг. А вот на изменение цен на нефть рубль реагирует аналогично подобным валютам — если спрос восстановится к концу года, он также укрепится, заключил Маслов.

https://ria.ru/20210517/dollar-1732580000.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей маслов, swift, доллар, рубль, экономика