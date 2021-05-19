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Выставки Rosmould и Rosplast пройдут 15-17 июня в “Крокус-Экспо”
Выставки Rosmould и Rosplast пройдут 15-17 июня в “Крокус-Экспо” - РИА Новости, 19.05.2021
Выставки Rosmould и Rosplast пройдут 15-17 июня в “Крокус-Экспо”
Международная выставка форм, пресс-форм, штампов, услуг по проектированию и контрактному производству изделий Rosmould 2021, экспозиция 3D-Tech - Аддитивные... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:26
2021-05-19T11:26
2021-05-19T11:26
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 мая - ООО "Мессе Франкфурт РУС". Международная выставка форм, пресс-форм, штампов, услуг по проектированию и контрактному производству изделий Rosmould 2021, экспозиция 3D-Tech - Аддитивные технологии и 3D-печать, а также Международная выставка оборудования и материалов для индустрии пластмасс Rosplast 2021 пройдут 15 – 17 июня 2021 года в московском МВЦ “Крокус-Экспо”.Выставка Rosmould 2021 представит продукцию и услуги от ведущих игроков российской и зарубежного рынка в следующих категориях:- Дизайн, проектирование и контрактное производство изделий;- Формы. Пресс-формы. Штампы;- Оборудование. Инструмент. Материалы;- Услуги и сервисное обслуживание.Специализированный раздел 3D-Tech - Аддитивные технологии и 3D-печать познакомит посетителей с новейшим оборудованием и разработками:- Промышленные 3D-принтеры и установки;- Профессиональные и персональные 3D-принтеры;- 3D-сканеры;- Услуги 3D-печати / макетирование;- 3D-сканирование и контроль геометрии;- Программное обеспечение для 3D-оборудования;- Материалы для 3D-печати.Rosplast 2021 предложит современное оборудование, технологии и решения для индустрии пластмасс:- Сырье и материалы; - Оборудование и технологии; - Автоматизация производства.Экспозиция этого года превышает по размеру прошлые выставки. Более 180 компаний из 12 стран будут представлены в залах № 5 и 6 Павильона 2.В рамках выставок традиционно запланирована насыщенная деловая и образовательная программа: - Форум аддитивных технологий – трехдневный Форум, посвященный вопросам аддитивных технологий и 3D-печати;- Техническая конференция "Литье пластмасс под давлением. Пресс-формы, технологии, оборудование" - новые материалы для литья, конструирование пресс-форм, ТПА для различных технологий литья и материалов, контроль качества и автоматизация;- Конференция по промышленному дизайну пластмассовых изделий "Идеи. Дизайн. Изделия" - звезды промышленного дизайна делятся своим опытом и кейсами в области проектирования и дизайна изделий;- Форум "Переработка пластика – Рециклинг – Экономика замкнутого цикла" - производители пластика, поставщики сырья, оборудования для переработки и сами переработчики расскажут о перспективах борьбы с пластиковым мусором. Онлайн регистрация посетителей на выставку уже открыта. Получите бесплатный билет по промо-коду: RM21-V9YBN. Подробности на сайте.По вопросам прессы:Наталия Антохина, Messe Frankfurt RUS Тел. + 7 495 649 8775, доб. 146
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 19 мая - ООО "Мессе Франкфурт РУС". Международная выставка форм, пресс-форм, штампов, услуг по проектированию и контрактному производству изделий Rosmould 2021, экспозиция 3D-Tech - Аддитивные технологии и 3D-печать, а также Международная выставка оборудования и материалов для индустрии пластмасс Rosplast 2021 пройдут 15 – 17 июня 2021 года в московском МВЦ “Крокус-Экспо”.
Выставка Rosmould 2021 представит продукцию и услуги от ведущих игроков российской и зарубежного рынка в следующих категориях:
- Дизайн, проектирование и контрактное производство изделий;
- Формы. Пресс-формы. Штампы;
- Оборудование. Инструмент. Материалы;
- Услуги и сервисное обслуживание.
Специализированный раздел 3D-Tech - Аддитивные технологии и 3D-печать познакомит посетителей с новейшим оборудованием и разработками:
- Промышленные 3D-принтеры и установки;
- Профессиональные и персональные 3D-принтеры;
- Услуги 3D-печати / макетирование;
- 3D-сканирование и контроль геометрии;
- Программное обеспечение для 3D-оборудования;
- Материалы для 3D-печати.
Rosplast 2021 предложит современное оборудование, технологии и решения для индустрии пластмасс:
- Оборудование и технологии;
- Автоматизация производства.
Экспозиция этого года превышает по размеру прошлые выставки. Более 180 компаний из 12 стран будут представлены в залах № 5 и 6 Павильона 2.
В рамках выставок традиционно запланирована насыщенная деловая и образовательная программа:
- Форум аддитивных технологий
– трехдневный Форум, посвященный вопросам аддитивных технологий и 3D-печати;
- Техническая конференция "Литье пластмасс под давлением. Пресс-формы, технологии, оборудование"
- новые материалы для литья, конструирование пресс-форм, ТПА для различных технологий литья и материалов, контроль качества и автоматизация;
- Конференция по промышленному дизайну пластмассовых изделий "Идеи. Дизайн. Изделия"
- звезды промышленного дизайна делятся своим опытом и кейсами в области проектирования и дизайна изделий;
- Форум "Переработка пластика – Рециклинг – Экономика замкнутого цикла"
- производители пластика, поставщики сырья, оборудования для переработки и сами переработчики расскажут о перспективах борьбы с пластиковым мусором.
Онлайн регистрация посетителей на выставку уже открыта. Получите бесплатный билет
по промо-коду: RM21-V9YBN. Подробности на сайте
.
Тел. + 7 495 649 8775, доб. 146