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СПЧ прокомментировал проект о запрете избираться причастным к экстремизму
СПЧ прокомментировал проект о запрете избираться причастным к экстремизму - РИА Новости, 19.05.2021
СПЧ прокомментировал проект о запрете избираться причастным к экстремизму
Формулировкам законопроекта, запрещающего причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в думских выборах, следует придать большую правовую... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T20:34
2021-05-19T20:38
россия
валерий фадеев
госдума рф
израиль
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Формулировкам законопроекта, запрещающего причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в думских выборах, следует придать большую правовую определенность, считает глава СПЧ Валерий Фадеев, сообщает пресс-служба Совета.В понедельник Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в думских выборах."В обществе звучат вопросы – кого считать причастным к деятельности экстремистских организаций: "А если он стены красил? Водителем работал? Пиццу приносил?". Полагаю, что здесь требуется уточнение, иначе закон может трактоваться слишком широко. По-видимому, причастность должна быть доказана в суде", - сказал Фадеев, слова которого приводятся в сообщении.По мнению главы СПЧ, посредством инициативы законодатели стремятся защитить выборную кампанию от давления извне. Он напомнил, что это предложение – не российская новация, подобные ограничения действуют во многих странах. Так, парламент Израиля запрещает допуск к выборам лиц, отрицающих существование государства Израиль, как еврейского и демократического. Кроме этого, запрет носит бессрочный характер, напомнил Фадеев.Он также заявил, что соответствующий законопроект необходимо "доработать, придав его формулировкам большую правовую определенность"."Это непростой юридический вопрос. В нашем Совете один выдающийся юрист считает, что законопроект противоречит статье 54 Конституции РФ, а другой не менее выдающийся юрист полагает, что здесь применима концепция "длящегося преступления" и, соответственно, никакой обратной силы у закона не возникает. Если закон будет принят, Совет будет следить за его применением на практике", - заключил Фадеев.
https://ria.ru/20210513/nko-1732093908.html
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россия, валерий фадеев, госдума рф, израиль

СПЧ прокомментировал проект о запрете избираться причастным к экстремизму

20:34 19.05.2021 (обновлено: 20:38 19.05.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Формулировкам законопроекта, запрещающего причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в думских выборах, следует придать большую правовую определенность, считает глава СПЧ Валерий Фадеев, сообщает пресс-служба Совета.
В понедельник Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в думских выборах.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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"В обществе звучат вопросы – кого считать причастным к деятельности экстремистских организаций: "А если он стены красил? Водителем работал? Пиццу приносил?". Полагаю, что здесь требуется уточнение, иначе закон может трактоваться слишком широко. По-видимому, причастность должна быть доказана в суде", - сказал Фадеев, слова которого приводятся в сообщении.
По мнению главы СПЧ, посредством инициативы законодатели стремятся защитить выборную кампанию от давления извне. Он напомнил, что это предложение – не российская новация, подобные ограничения действуют во многих странах. Так, парламент Израиля запрещает допуск к выборам лиц, отрицающих существование государства Израиль, как еврейского и демократического. Кроме этого, запрет носит бессрочный характер, напомнил Фадеев.
Он также заявил, что соответствующий законопроект необходимо "доработать, придав его формулировкам большую правовую определенность".
"Это непростой юридический вопрос. В нашем Совете один выдающийся юрист считает, что законопроект противоречит статье 54 Конституции РФ, а другой не менее выдающийся юрист полагает, что здесь применима концепция "длящегося преступления" и, соответственно, никакой обратной силы у закона не возникает. Если закон будет принят, Совет будет следить за его применением на практике", - заключил Фадеев.
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 16:23
ГД поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму
 
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