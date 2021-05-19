https://ria.ru/20210519/vybory-1733036277.html

СПЧ прокомментировал проект о запрете избираться причастным к экстремизму

СПЧ прокомментировал проект о запрете избираться причастным к экстремизму - РИА Новости, 19.05.2021

СПЧ прокомментировал проект о запрете избираться причастным к экстремизму

Формулировкам законопроекта, запрещающего причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в думских выборах, следует придать большую правовую... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T20:34

2021-05-19T20:34

2021-05-19T20:38

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валерий фадеев

госдума рф

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Формулировкам законопроекта, запрещающего причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в думских выборах, следует придать большую правовую определенность, считает глава СПЧ Валерий Фадеев, сообщает пресс-служба Совета.В понедельник Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в думских выборах."В обществе звучат вопросы – кого считать причастным к деятельности экстремистских организаций: "А если он стены красил? Водителем работал? Пиццу приносил?". Полагаю, что здесь требуется уточнение, иначе закон может трактоваться слишком широко. По-видимому, причастность должна быть доказана в суде", - сказал Фадеев, слова которого приводятся в сообщении.По мнению главы СПЧ, посредством инициативы законодатели стремятся защитить выборную кампанию от давления извне. Он напомнил, что это предложение – не российская новация, подобные ограничения действуют во многих странах. Так, парламент Израиля запрещает допуск к выборам лиц, отрицающих существование государства Израиль, как еврейского и демократического. Кроме этого, запрет носит бессрочный характер, напомнил Фадеев.Он также заявил, что соответствующий законопроект необходимо "доработать, придав его формулировкам большую правовую определенность"."Это непростой юридический вопрос. В нашем Совете один выдающийся юрист считает, что законопроект противоречит статье 54 Конституции РФ, а другой не менее выдающийся юрист полагает, что здесь применима концепция "длящегося преступления" и, соответственно, никакой обратной силы у закона не возникает. Если закон будет принят, Совет будет следить за его применением на практике", - заключил Фадеев.

https://ria.ru/20210513/nko-1732093908.html

https://ria.ru/20210518/ekstremizm-1732829311.html

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россия, валерий фадеев, госдума рф, израиль