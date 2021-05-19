СПЧ прокомментировал проект о запрете избираться причастным к экстремизму
20:34 19.05.2021 (обновлено: 20:38 19.05.2021)
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Формулировкам законопроекта, запрещающего причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в думских выборах, следует придать большую правовую определенность, считает глава СПЧ Валерий Фадеев, сообщает пресс-служба Совета.
В понедельник Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в думских выборах.
"В обществе звучат вопросы – кого считать причастным к деятельности экстремистских организаций: "А если он стены красил? Водителем работал? Пиццу приносил?". Полагаю, что здесь требуется уточнение, иначе закон может трактоваться слишком широко. По-видимому, причастность должна быть доказана в суде", - сказал Фадеев, слова которого приводятся в сообщении.
По мнению главы СПЧ, посредством инициативы законодатели стремятся защитить выборную кампанию от давления извне. Он напомнил, что это предложение – не российская новация, подобные ограничения действуют во многих странах. Так, парламент Израиля запрещает допуск к выборам лиц, отрицающих существование государства Израиль, как еврейского и демократического. Кроме этого, запрет носит бессрочный характер, напомнил Фадеев.
Он также заявил, что соответствующий законопроект необходимо "доработать, придав его формулировкам большую правовую определенность".
"Это непростой юридический вопрос. В нашем Совете один выдающийся юрист считает, что законопроект противоречит статье 54 Конституции РФ, а другой не менее выдающийся юрист полагает, что здесь применима концепция "длящегося преступления" и, соответственно, никакой обратной силы у закона не возникает. Если закон будет принят, Совет будет следить за его применением на практике", - заключил Фадеев.