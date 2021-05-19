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В Совфеде рассказали, чего ждать от встречи Путина и Байдена
В Совфеде рассказали, чего ждать от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 19.05.2021
В Совфеде рассказали, чего ждать от встречи Путина и Байдена
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может положить начало возобновлению сотрудничества стран в вопросах, представляющих взаимный... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:44
2021-05-19T16:44
2021-05-19T16:44
россия
цены на нефть
константин косачев
джо байден
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может положить начало возобновлению сотрудничества стран в вопросах, представляющих взаимный интерес, но революций ждать не стоит, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Я бы хотел предостеречь от ловушки завышенных ожиданий (от этой встречи)", - сказал парламентарий в среду в эфире телеканала "Россия 24".По его мнению, от первой встречи президентов не следует ожидать каких-то "революций" в наших двусторонних отношениях."Хорошо, что эта встреча произойдет, если она произойдет. Хорошо, что по результатам этой встречи, это было бы очень правильным шагом в нужном направлении, будет достигнута договоренность о том, чтобы возобновить контакты по всем линиям", - отметил Косачев.Он напомнил, что в тот период, когда отношения Москвы и Вашингтона были на максимуме, и была их перезагрузка, работала двусторонняя президентская комиссия с 27 рабочими группами. По мнению законодателя, не обязательно говорить о возобновлении деятельности всех рабочих групп, но по семи или 17 основным можно было бы такую работу перезапустить.Косачев полагает, что прорыв в отношениях России и США возможен, Россия готова идти вперед настолько, насколько готовы американцы. Вместе с тем он посетовал, что "у США по-прежнему внутренняя политика доминирует над внешней".
https://ria.ru/20210519/vstrecha-1732940471.html
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россия, цены на нефть, константин косачев, джо байден, владимир путин, москва, сша