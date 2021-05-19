https://ria.ru/20210519/vosmiklassnik-1733041939.html

В распылении газа в новокузнецкой школе подозревают восьмиклассника

В распылении газа в новокузнецкой школе подозревают восьмиклассника - РИА Новости, 19.05.2021

В распылении газа в новокузнецкой школе подозревают восьмиклассника

Причастным к распылению газа в школе Новокузнецка в Кузбассе, предположительно, может быть восьмиклассник, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T21:27

2021-05-19T21:27

2021-05-19T21:27

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Причастным к распылению газа в школе Новокузнецка в Кузбассе, предположительно, может быть восьмиклассник, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Как стало известно в среду утром, в результате распыления в школе неизвестного газа, предположительно, из перцового баллончика, с отравлением в больницы попали 11 школьников. На момент эвакуации у части детей состояние оценивалось как средней степени тяжести. По факту случившегося прокуратура и Следственный комитет начали проверки.Состояние госпитализированных детей врачи оценивали как легкое и средне-легкое. Позже стало известно, что еще два школьника обратились за медпомощью из дома, их тоже обследуют в стационаре. Также сообщалось, что трёх детей выписали."Были установлены родители одного из учеников школы, которые пояснили, что владеют информацией от сына, что у его одноклассника сегодня был с собой газовый баллончик. В ходе дальнейших совместных действий следователей и сотрудников правоохранительных органов был установлен 15-летний ученик 8-го класса, предположительно, причастный к распылению газа. По предварительной информации, он случайно распылил перцовый газ в коридоре 3-го этажа школы", – сообщает ведомство.В настоящее время следователи устанавливают причину произошедшего. Уточняется, что опрашивают подростка в присутствии законного представителя и педагога-психолога. Также уже назначен ряд судебно-медицинских и химическая экспертиза.

https://ria.ru/20210316/nozh-1601532368.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/proisshestviya-1597823051.html

новокузнецк

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новокузнецк, кемеровская область, происшествия