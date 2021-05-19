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В распылении газа в новокузнецкой школе подозревают восьмиклассника
В распылении газа в новокузнецкой школе подозревают восьмиклассника - РИА Новости, 19.05.2021
В распылении газа в новокузнецкой школе подозревают восьмиклассника
Причастным к распылению газа в школе Новокузнецка в Кузбассе, предположительно, может быть восьмиклассник, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T21:27
2021-05-19T21:27
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Причастным к распылению газа в школе Новокузнецка в Кузбассе, предположительно, может быть восьмиклассник, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Как стало известно в среду утром, в результате распыления в школе неизвестного газа, предположительно, из перцового баллончика, с отравлением в больницы попали 11 школьников. На момент эвакуации у части детей состояние оценивалось как средней степени тяжести. По факту случившегося прокуратура и Следственный комитет начали проверки.Состояние госпитализированных детей врачи оценивали как легкое и средне-легкое. Позже стало известно, что еще два школьника обратились за медпомощью из дома, их тоже обследуют в стационаре. Также сообщалось, что трёх детей выписали."Были установлены родители одного из учеников школы, которые пояснили, что владеют информацией от сына, что у его одноклассника сегодня был с собой газовый баллончик. В ходе дальнейших совместных действий следователей и сотрудников правоохранительных органов был установлен 15-летний ученик 8-го класса, предположительно, причастный к распылению газа. По предварительной информации, он случайно распылил перцовый газ в коридоре 3-го этажа школы", – сообщает ведомство.В настоящее время следователи устанавливают причину произошедшего. Уточняется, что опрашивают подростка в присутствии законного представителя и педагога-психолога. Также уже назначен ряд судебно-медицинских и химическая экспертиза.
https://ria.ru/20210316/nozh-1601532368.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/proisshestviya-1597823051.html
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новокузнецк, кемеровская область, происшествия

В распылении газа в новокузнецкой школе подозревают восьмиклассника

21:27 19.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Причастным к распылению газа в школе Новокузнецка в Кузбассе, предположительно, может быть восьмиклассник, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Как стало известно в среду утром, в результате распыления в школе неизвестного газа, предположительно, из перцового баллончика, с отравлением в больницы попали 11 школьников. На момент эвакуации у части детей состояние оценивалось как средней степени тяжести. По факту случившегося прокуратура и Следственный комитет начали проверки.
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Состояние госпитализированных детей врачи оценивали как легкое и средне-легкое. Позже стало известно, что еще два школьника обратились за медпомощью из дома, их тоже обследуют в стационаре. Также сообщалось, что трёх детей выписали.
"Были установлены родители одного из учеников школы, которые пояснили, что владеют информацией от сына, что у его одноклассника сегодня был с собой газовый баллончик. В ходе дальнейших совместных действий следователей и сотрудников правоохранительных органов был установлен 15-летний ученик 8-го класса, предположительно, причастный к распылению газа. По предварительной информации, он случайно распылил перцовый газ в коридоре 3-го этажа школы", – сообщает ведомство.
В настоящее время следователи устанавливают причину произошедшего. Уточняется, что опрашивают подростка в присутствии законного представителя и педагога-психолога. Также уже назначен ряд судебно-медицинских и химическая экспертиза.
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