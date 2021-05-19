https://ria.ru/20210519/veter-1732896002.html

В Москве во вторник ветер повалил 17 деревьев

В Москве во вторник ветер повалил 17 деревьев - РИА Новости, 19.05.2021

В Москве во вторник ветер повалил 17 деревьев

Ветер повалил во вторник в Москве 17 деревьев, повреждены 8 автомобилей, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:20

2021-05-19T09:20

2021-05-19T09:20

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574186348_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_9a9c447c6c9658cd139eaf89ae3fe303.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ветер повалил во вторник в Москве 17 деревьев, повреждены 8 автомобилей, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Накануне ветром было повалено 17 деревьев, повреждены 8 автомобилей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с прогнозируемыми грозами и порывистым ветром москвичей просят быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20210517/pogoda-1732606381.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, происшествия