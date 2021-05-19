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В Москве во вторник ветер повалил 17 деревьев
В Москве во вторник ветер повалил 17 деревьев - РИА Новости, 19.05.2021
В Москве во вторник ветер повалил 17 деревьев
Ветер повалил во вторник в Москве 17 деревьев, повреждены 8 автомобилей, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:20
2021-05-19T09:20
2021-05-19T09:20
городское хозяйство москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ветер повалил во вторник в Москве 17 деревьев, повреждены 8 автомобилей, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Накануне ветром было повалено 17 деревьев, повреждены 8 автомобилей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с прогнозируемыми грозами и порывистым ветром москвичей просят быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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городское хозяйство москвы, москва, происшествия