Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/veter-1732896002.html
В Москве во вторник ветер повалил 17 деревьев
В Москве во вторник ветер повалил 17 деревьев - РИА Новости, 19.05.2021
В Москве во вторник ветер повалил 17 деревьев
Ветер повалил во вторник в Москве 17 деревьев, повреждены 8 автомобилей, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:20
2021-05-19T09:20
городское хозяйство москвы
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574186348_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_9a9c447c6c9658cd139eaf89ae3fe303.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ветер повалил во вторник в Москве 17 деревьев, повреждены 8 автомобилей, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Накануне ветром было повалено 17 деревьев, повреждены 8 автомобилей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с прогнозируемыми грозами и порывистым ветром москвичей просят быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20210517/pogoda-1732606381.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574186348_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_1aea32bb85c94fdad535c93efff0edd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, москва, происшествия

В Москве во вторник ветер повалил 17 деревьев

09:20 19.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС распиливает дерево, упавшее в районе 34-го км автодороги Р-257 "Енисей" в Красноярском крае
Сотрудник МЧС распиливает дерево, упавшее в районе 34-го км автодороги Р-257 Енисей в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ветер повалил во вторник в Москве 17 деревьев, повреждены 8 автомобилей, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"Накануне ветром было повалено 17 деревьев, повреждены 8 автомобилей", - говорится в сообщении.
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 12:04
Москвичам рассказали, когда жара сменится ливнями и грозами
Отмечается, что в связи с прогнозируемыми грозами и порывистым ветром москвичей просят быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19
11:01В России выявили 7920 новых случаев заражения коронавирусом
10:59Полиция на Урале задержала мужчину, бегавшего по стеллажам в супермаркете
10:58Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми
10:48Госдума денонсировала Договор по открытому небу
10:48Премьер Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом
10:44Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
10:39Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном
10:33Выступление Манижи на Евровидении набрало миллион просмотров на YouTube
10:30МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США
10:28Лавров сыронизировал над корреспондентом BBC во время пресс-конференции
10:28Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку после скандала
10:28Названы смартфоны, которые первыми получат Android 12
10:20МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН
10:18От США не поступило ответа о возможности сохранения ДОН, заявил Рябков
10:15В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников
10:14В Совфеде рассказали о последствиях провокаций против России
10:07Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН
10:03В Петербурге четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе
10:00Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги
Лента новостейМолния