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Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 19.05.2021

Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:39

2021-05-19T13:39

2021-05-19T14:29

россия

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коронавирус covid-19

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.Он добавил, что это является вопросом "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны - защиты всего населения."И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", - сказал Медведев.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев