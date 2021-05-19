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Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса
Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 19.05.2021
Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса
Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:39
2021-05-19T14:29
россия
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.Он добавил, что это является вопросом "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны - защиты всего населения."И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", - сказал Медведев.
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россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев

Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

13:39 19.05.2021 (обновлено: 14:29 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда"
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.
Он добавил, что это является вопросом "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны - защиты всего населения.
"И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", - сказал Медведев.
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий Медведев
 
 
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