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В Латинской Америке проведут испытания вакцины CureVac на подростках
В Латинской Америке проведут испытания вакцины CureVac на подростках - РИА Новости, 19.05.2021
В Латинской Америке проведут испытания вакцины CureVac на подростках
Испытания немецкой вакцины CureVac проведут на подростках 12-17 лет в ряде стран Латинской Америки, сообщила Тереса Очоа, исследователь перуанского университета РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T23:07
2021-05-19T23:07
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Испытания немецкой вакцины CureVac проведут на подростках 12-17 лет в ряде стран Латинской Америки, сообщила Тереса Очоа, исследователь перуанского университета Кайетано Эредиа в интервью радио RPP."Первый этап исследований на подростках в Перу будет небольшим и затронет 70 человек. Следующая фаза будет включать большее число подростков не только в Перу, но и в Колумбии, Панаме, Мексике", - сказала учёный, ответственная за проведение испытаний.Она пояснила, что речь идёт о несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет."Для участия необходимо согласие родителей и подростка, в противном случае исследование не может быть проведено", - сказала Очоа.В настоящее время заканчивается фаза II-B испытаний вакцины CureVac в мире, а также фаза III.
https://ria.ru/20210519/vaktsina-1733032706.html
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коронавирус covid-19, панама, латинская америка, здоровье - общество, перу, в мире

В Латинской Америке проведут испытания вакцины CureVac на подростках

23:07 19.05.2021
 
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Испытания немецкой вакцины CureVac проведут на подростках 12-17 лет в ряде стран Латинской Америки, сообщила Тереса Очоа, исследователь перуанского университета Кайетано Эредиа в интервью радио RPP.
"Первый этап исследований на подростках в Перу будет небольшим и затронет 70 человек. Следующая фаза будет включать большее число подростков не только в Перу, но и в Колумбии, Панаме, Мексике", - сказала учёный, ответственная за проведение испытаний.
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Она пояснила, что речь идёт о несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.
"Для участия необходимо согласие родителей и подростка, в противном случае исследование не может быть проведено", - сказала Очоа.
В настоящее время заканчивается фаза II-B испытаний вакцины CureVac в мире, а также фаза III.
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