https://ria.ru/20210519/vaktsina-1733048584.html

В Латинской Америке проведут испытания вакцины CureVac на подростках

В Латинской Америке проведут испытания вакцины CureVac на подростках - РИА Новости, 19.05.2021

В Латинской Америке проведут испытания вакцины CureVac на подростках

Испытания немецкой вакцины CureVac проведут на подростках 12-17 лет в ряде стран Латинской Америки, сообщила Тереса Очоа, исследователь перуанского университета РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T23:07

2021-05-19T23:07

2021-05-19T23:07

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Испытания немецкой вакцины CureVac проведут на подростках 12-17 лет в ряде стран Латинской Америки, сообщила Тереса Очоа, исследователь перуанского университета Кайетано Эредиа в интервью радио RPP."Первый этап исследований на подростках в Перу будет небольшим и затронет 70 человек. Следующая фаза будет включать большее число подростков не только в Перу, но и в Колумбии, Панаме, Мексике", - сказала учёный, ответственная за проведение испытаний.Она пояснила, что речь идёт о несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет."Для участия необходимо согласие родителей и подростка, в противном случае исследование не может быть проведено", - сказала Очоа.В настоящее время заканчивается фаза II-B испытаний вакцины CureVac в мире, а также фаза III.

https://ria.ru/20210519/vaktsina-1733032706.html

https://ria.ru/20210519/sputnik-1733020980.html

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коронавирус covid-19, панама, латинская америка, здоровье - общество, перу, в мире