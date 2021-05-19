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В Британии изучат эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19
В Британии изучат эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2021
В Британии изучат эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19
Великобритания проведет первое в мире исследование эффективности "усиливающих" доз вакцин от коронавируса, заявил глава минздрава Соединенного Королевства Мэтт... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T20:00
2021-05-19T20:00
2021-05-19T20:01
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ЛОНДОН, 19 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания проведет первое в мире исследование эффективности "усиливающих" доз вакцин от коронавируса, заявил глава минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.Ранее британские власти заявили, что осенью начнут вакцинацию населения третьей, "усиливающей", дозой прививки от коронавируса. Минздрав заявил, что третья доза поможет укрепить иммунитет и противостоять новым штаммам вируса."Правительство работает над программой бустерной вакцинации. Я хочу объявить о том, что правительство выделяет 90 миллионов фунтов стерлингов на исследование того, как COVID-вакцины могут быть использованы в качестве "усиливающих"... Это первое в мире такое исследование", - сказал министр на пресс-конференции в среду.По словам Хэнкока, исследование будет проводиться учеными и медиками при участии добровольцев. Министр призвал желающих стать волонтерами и регистрироваться на соответствующих сайтах.
https://radiosputnik.ria.ru/20210516/tromboz-1732501686.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, вакцинация, в мире