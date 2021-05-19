https://ria.ru/20210519/vaktsina-1733032706.html

В Британии изучат эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19

В Британии изучат эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2021

В Британии изучат эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19

Великобритания проведет первое в мире исследование эффективности "усиливающих" доз вакцин от коронавируса, заявил глава минздрава Соединенного Королевства Мэтт... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T20:00

2021-05-19T20:00

2021-05-19T20:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

великобритания

вакцинация

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593461852_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_9110f2011995944f9f38b660fb35ac15.jpg

ЛОНДОН, 19 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания проведет первое в мире исследование эффективности "усиливающих" доз вакцин от коронавируса, заявил глава минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.Ранее британские власти заявили, что осенью начнут вакцинацию населения третьей, "усиливающей", дозой прививки от коронавируса. Минздрав заявил, что третья доза поможет укрепить иммунитет и противостоять новым штаммам вируса."Правительство работает над программой бустерной вакцинации. Я хочу объявить о том, что правительство выделяет 90 миллионов фунтов стерлингов на исследование того, как COVID-вакцины могут быть использованы в качестве "усиливающих"... Это первое в мире такое исследование", - сказал министр на пресс-конференции в среду.По словам Хэнкока, исследование будет проводиться учеными и медиками при участии добровольцев. Министр призвал желающих стать волонтерами и регистрироваться на соответствующих сайтах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210516/tromboz-1732501686.html

https://ria.ru/20210511/vaktsina-1731788677.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, вакцинация, в мире