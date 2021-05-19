https://ria.ru/20210519/ubiystvo-1732988800.html
Убийца стюардессы в Новой Москве получил девять лет колонии
Убийца стюардессы в Новой Москве получил девять лет колонии - РИА Новости, 19.05.2021
Убийца стюардессы в Новой Москве получил девять лет колонии
Щербинский районный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима Никиту Енина за убийство стюардессы, чье тело в 2019 году нашли в отеле в Новой Москве,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:32
2021-05-19T16:32
2021-05-19T16:50
людмила нефедова
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юлия иванова
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Щербинский районный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима Никиту Енина за убийство стюардессы, чье тело в 2019 году нашли в отеле в Новой Москве, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова."Щербинский районный суд приговорил Енина к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала Нефедова.Прокуратура в прениях просила для Енина 12 лет колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что в суде он признал вину.Как рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, в рамках расследования дела было проведено более 10 судебных экспертиз, в том числе генетическая и стационарная психолого-психиатрическая.В июле 2019 года в номере одного из отелей в Новой Москве было найдено тело 23-летней стюардессы "с признаками насильственной смерти в виде асфиксии". Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство", которое вызвало широкий общественный резонанс.Правоохранительные органы задержали 26-летнего москвича Никиту Енина (сейчас ему 27 лет), который дал признательные показания, пояснив, что совершил преступление из ревности.
https://ria.ru/20210519/pozhiznennoe-1732893625.html
https://ria.ru/20210518/sud-1732829909.html
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людмила нефедова, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, происшествия