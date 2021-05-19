Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/tekhnologii-1732884660.html
"Сбер" назвал три главные технологии будущего
"Сбер" назвал три главные технологии будущего - РИА Новости, 19.05.2021
"Сбер" назвал три главные технологии будущего
Важнейшими технологиями будущего станут облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект, заявил РИА Новости исполнительный РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T03:11
2021-05-19T03:12
сбер
россия
искусственный интеллект
москва
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Важнейшими технологиями будущего станут облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы "Сбер" Давид Рафаловский.Он отметил, что облачный бизнес в России растет довольно быстро, однако пока уровень его проникновения низкий: по разным оценкам, лишь 15-30% российских компаний использует эту технологию в существенном объеме в своей работе."Вторая технология – это мультимодальные виртуальные ассистенты. Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах. Третья технология – искусственный интеллект, она уже есть, но мы пока находимся в начале пути", - заключил Рафаловский.
https://ria.ru/20210517/internet-1732566994.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбер, россия, искусственный интеллект, москва, технологии

"Сбер" назвал три главные технологии будущего

03:11 19.05.2021 (обновлено: 03:12 19.05.2021)
 
© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Depositphotos / agsandrew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Важнейшими технологиями будущего станут облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы "Сбер" Давид Рафаловский.
"Первая технология – облачная, она уже существует, но российский рынок пока отстает от ее применения, по сравнению с азиатским, европейским и американским рынками. Здесь вопрос не в наличии технологии, а в скепсисе. Мы сейчас как раз находимся на этой стадии. Массовое её внедрение радикально изменит экономику", - сказал он в интервью в преддверии технологической конференции "Сбера" SmartDev.
Он отметил, что облачный бизнес в России растет довольно быстро, однако пока уровень его проникновения низкий: по разным оценкам, лишь 15-30% российских компаний использует эту технологию в существенном объеме в своей работе.
"Вторая технология – это мультимодальные виртуальные ассистенты. Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах. Третья технология – искусственный интеллект, она уже есть, но мы пока находимся в начале пути", - заключил Рафаловский.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 03:09
Опрос показал, сколько россиян готовы к отключению интернета
 
СберРоссияИскусственный интеллектМоскваТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19
11:01В России выявили 7920 новых случаев заражения коронавирусом
10:59Полиция на Урале задержала мужчину, бегавшего по стеллажам в супермаркете
10:58Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми
10:48Госдума денонсировала Договор по открытому небу
10:48Премьер Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом
10:44Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
10:39Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном
10:33Выступление Манижи на Евровидении набрало миллион просмотров на YouTube
10:30МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США
10:28Лавров сыронизировал над корреспондентом BBC во время пресс-конференции
10:28Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку после скандала
10:28Названы смартфоны, которые первыми получат Android 12
10:20МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН
10:18От США не поступило ответа о возможности сохранения ДОН, заявил Рябков
10:15В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников
10:14В Совфеде рассказали о последствиях провокаций против России
10:07Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН
10:03В Петербурге четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе
10:00Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги
Лента новостейМолния