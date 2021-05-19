"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:11 19.05.2021 (обновлено: 03:12 19.05.2021)
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Важнейшими технологиями будущего станут облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы "Сбер" Давид Рафаловский.
"Первая технология – облачная, она уже существует, но российский рынок пока отстает от ее применения, по сравнению с азиатским, европейским и американским рынками. Здесь вопрос не в наличии технологии, а в скепсисе. Мы сейчас как раз находимся на этой стадии. Массовое её внедрение радикально изменит экономику", - сказал он в интервью в преддверии технологической конференции "Сбера" SmartDev.
Он отметил, что облачный бизнес в России растет довольно быстро, однако пока уровень его проникновения низкий: по разным оценкам, лишь 15-30% российских компаний использует эту технологию в существенном объеме в своей работе.
"Вторая технология – это мультимодальные виртуальные ассистенты. Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах. Третья технология – искусственный интеллект, она уже есть, но мы пока находимся в начале пути", - заключил Рафаловский.