https://ria.ru/20210519/tekhnologii-1732884660.html

"Сбер" назвал три главные технологии будущего

"Сбер" назвал три главные технологии будущего - РИА Новости, 19.05.2021

"Сбер" назвал три главные технологии будущего

Важнейшими технологиями будущего станут облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект, заявил РИА Новости исполнительный РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T03:11

2021-05-19T03:11

2021-05-19T03:12

сбер

россия

искусственный интеллект

москва

технологии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Важнейшими технологиями будущего станут облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы "Сбер" Давид Рафаловский.Он отметил, что облачный бизнес в России растет довольно быстро, однако пока уровень его проникновения низкий: по разным оценкам, лишь 15-30% российских компаний использует эту технологию в существенном объеме в своей работе."Вторая технология – это мультимодальные виртуальные ассистенты. Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах. Третья технология – искусственный интеллект, она уже есть, но мы пока находимся в начале пути", - заключил Рафаловский.

https://ria.ru/20210517/internet-1732566994.html

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2021

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сбер, россия, искусственный интеллект, москва, технологии