https://ria.ru/20210519/stavropole-1733016025.html

Ставрополье поддерживает развитие кооперации в регионе

Ставрополье поддерживает развитие кооперации в регионе - РИА Новости, 19.05.2021

Ставрополье поддерживает развитие кооперации в регионе

Власти Ставропольского края поддерживают развитие кооперации в регионе и за последние пять лет на эти цели выделили порядка 400 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:27

2021-05-19T18:27

2021-05-19T18:27

ставропольский край

инвестиции

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СТАВРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края поддерживают развитие кооперации в регионе и за последние пять лет на эти цели выделили порядка 400 миллионов рублей, сообщает министерство сельского хозяйства региона."Господдержка помогает крупным фермерам Ставрополья развивать кооперацию. На развитие кооперации в бюджете ежегодно предусматривают средства на гранты и субсидии: с 2015 по 2020 годы на эти цели в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в общей сложности выделили порядка 400 миллионов рублей для 18 кооперативов Ставрополья", - говорится в сообщении регионального министерства.В ведомстве отмечают, что создание фермерских кооперативов является одной из возможностей развития малых форм хозяйствования, которую активно поддерживает государство.По его словам, за последние три года грант и субсидию на возмещение части затрат получили девять кооперативов, занимающихся переработкой молока."Растениеводов в числе кооператоров мало, поэтому в настоящее время сотрудники министерства сельского хозяйства края активно ведут с аграриями консультативную работу", - добавил Фетисов.

https://ria.ru/20201214/stavropole-1589221108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции