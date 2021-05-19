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Ставропольский край
https://ria.ru/20210519/stavropole-1733016025.html
Ставрополье поддерживает развитие кооперации в регионе
Ставрополье поддерживает развитие кооперации в регионе - РИА Новости, 19.05.2021
Ставрополье поддерживает развитие кооперации в регионе
Власти Ставропольского края поддерживают развитие кооперации в регионе и за последние пять лет на эти цели выделили порядка 400 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:27
2021-05-19T18:27
ставропольский край
инвестиции
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СТАВРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края поддерживают развитие кооперации в регионе и за последние пять лет на эти цели выделили порядка 400 миллионов рублей, сообщает министерство сельского хозяйства региона."Господдержка помогает крупным фермерам Ставрополья развивать кооперацию. На развитие кооперации в бюджете ежегодно предусматривают средства на гранты и субсидии: с 2015 по 2020 годы на эти цели в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в общей сложности выделили порядка 400 миллионов рублей для 18 кооперативов Ставрополья", - говорится в сообщении регионального министерства.В ведомстве отмечают, что создание фермерских кооперативов является одной из возможностей развития малых форм хозяйствования, которую активно поддерживает государство.По его словам, за последние три года грант и субсидию на возмещение части затрат получили девять кооперативов, занимающихся переработкой молока."Растениеводов в числе кооператоров мало, поэтому в настоящее время сотрудники министерства сельского хозяйства края активно ведут с аграриями консультативную работу", - добавил Фетисов.
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инвестиции

Ставрополье поддерживает развитие кооперации в регионе

18:27 19.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СТАВРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края поддерживают развитие кооперации в регионе и за последние пять лет на эти цели выделили порядка 400 миллионов рублей, сообщает министерство сельского хозяйства региона.
"Господдержка помогает крупным фермерам Ставрополья развивать кооперацию. На развитие кооперации в бюджете ежегодно предусматривают средства на гранты и субсидии: с 2015 по 2020 годы на эти цели в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в общей сложности выделили порядка 400 миллионов рублей для 18 кооперативов Ставрополья", - говорится в сообщении регионального министерства.
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В ведомстве отмечают, что создание фермерских кооперативов является одной из возможностей развития малых форм хозяйствования, которую активно поддерживает государство.
"Небольшим хозяйствам сложно конкурировать поодиночке с крупными сельхозтоваропроизводителями. На рынке гораздо увереннее чувствуют себя крупные фермеры, но и для них кооперация также должна стать хорошим подспорьем. Грантополучатели на Ставрополье занимаются переработкой молока, мяса, рыбы, переработкой меда и овощей. Наибольшей востребованностью кооперация пользуется у крупных фермерских хозяйств молочного направления", - пояснил замминистра сельского хозяйства Ставрополья Виктор Фетисов.
По его словам, за последние три года грант и субсидию на возмещение части затрат получили девять кооперативов, занимающихся переработкой молока.
"Растениеводов в числе кооператоров мало, поэтому в настоящее время сотрудники министерства сельского хозяйства края активно ведут с аграриями консультативную работу", - добавил Фетисов.
 
Ставропольский крайИнвестиции
 
 
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