https://ria.ru/20210519/stavropole-1733016025.html
Ставрополье поддерживает развитие кооперации в регионе
Ставрополье поддерживает развитие кооперации в регионе - РИА Новости, 19.05.2021
Ставрополье поддерживает развитие кооперации в регионе
Власти Ставропольского края поддерживают развитие кооперации в регионе и за последние пять лет на эти цели выделили порядка 400 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:27
2021-05-19T18:27
2021-05-19T18:27
ставропольский край
инвестиции
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СТАВРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края поддерживают развитие кооперации в регионе и за последние пять лет на эти цели выделили порядка 400 миллионов рублей, сообщает министерство сельского хозяйства региона."Господдержка помогает крупным фермерам Ставрополья развивать кооперацию. На развитие кооперации в бюджете ежегодно предусматривают средства на гранты и субсидии: с 2015 по 2020 годы на эти цели в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в общей сложности выделили порядка 400 миллионов рублей для 18 кооперативов Ставрополья", - говорится в сообщении регионального министерства.В ведомстве отмечают, что создание фермерских кооперативов является одной из возможностей развития малых форм хозяйствования, которую активно поддерживает государство.По его словам, за последние три года грант и субсидию на возмещение части затрат получили девять кооперативов, занимающихся переработкой молока."Растениеводов в числе кооператоров мало, поэтому в настоящее время сотрудники министерства сельского хозяйства края активно ведут с аграриями консультативную работу", - добавил Фетисов.
https://ria.ru/20201214/stavropole-1589221108.html
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инвестиции
СТАВРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости
. Власти Ставропольского края
поддерживают развитие кооперации в регионе и за последние пять лет на эти цели выделили порядка 400 миллионов рублей, сообщает министерство сельского хозяйства региона.
"Господдержка помогает крупным фермерам Ставрополья развивать кооперацию. На развитие кооперации в бюджете ежегодно предусматривают средства на гранты и субсидии: с 2015 по 2020 годы на эти цели в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в общей сложности выделили порядка 400 миллионов рублей для 18 кооперативов Ставрополья", - говорится в сообщении регионального министерства.
В ведомстве отмечают, что создание фермерских кооперативов является одной из возможностей развития малых форм хозяйствования, которую активно поддерживает государство.
"Небольшим хозяйствам сложно конкурировать поодиночке с крупными сельхозтоваропроизводителями. На рынке гораздо увереннее чувствуют себя крупные фермеры, но и для них кооперация также должна стать хорошим подспорьем. Грантополучатели на Ставрополье занимаются переработкой молока, мяса, рыбы, переработкой меда и овощей. Наибольшей востребованностью кооперация пользуется у крупных фермерских хозяйств молочного направления", - пояснил замминистра сельского хозяйства Ставрополья Виктор Фетисов.
По его словам, за последние три года грант и субсидию на возмещение части затрат получили девять кооперативов, занимающихся переработкой молока.
"Растениеводов в числе кооператоров мало, поэтому в настоящее время сотрудники министерства сельского хозяйства края активно ведут с аграриями консультативную работу", - добавил Фетисов.