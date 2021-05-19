https://ria.ru/20210519/sotsiologiya-1732890571.html

Опрос показал, что россияне стали меньше тревожиться

Опрос показал, что россияне стали меньше тревожиться - РИА Новости, 19.05.2021

Опрос показал, что россияне стали меньше тревожиться

Россияне в 2021 году стали меньше испытывать стресс, но людей, которые подвержены стрессу, все еще больше половины, говорится в исследовании холдинга "Ромир",... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T08:10

2021-05-19T08:10

2021-05-19T08:20

россия

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россияне в 2021 году стали меньше испытывать стресс, но людей, которые подвержены стрессу, все еще больше половины, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Согласно итогам измерений, более половины россиян (55%) признались в том, что в январе-феврале 2021 года испытывали стресс. На вопрос, испытывали ли респонденты стресс в 2020 году, 79% опрошенных дали положительный ответ", - говорится в материалах.Пять из десяти тем, наиболее волнующих россиян в этом году, связаны с финансовой обеспокоенностью: больше половины жителей встревожены ростом цен и инфляцией (62%), а также низкими зарплатами (56%), чуть меньше - обеспокоены ситуацией в экономике (30%), ростом безработицы (27%) и социальным расслоением населения (25%).Качество медицинских услуг тревожит 41% респондентов, примерно столько же, 40%, переживают из-за эпидемиологической ситуации, еще 32% - из-за высокой стоимости медобслуживания.Результаты исследования показали, что женщины испытывают стресс чаще мужчин: в волнительном настроении пребывает 56% женского населения и 51% - мужского. В 2020 году статистика была также более удручающей: тревожности подвергались 72% мужчин и 84% женщин соответственно.Сильнее всего стресс ощущают россияне в возрасте до 21 года и от 21 года до 40 лет – по 61% в каждой группе; между тем, в прошлом году доля таких была выше - 91% и 83% соответственно. Люди постарше, в промежутке от 41 до 50 лет, беспокоятся чуть меньше: в исследовании 2021 года таких было 48%, год назад - 77%. Следующая возрастная категория - от 51 до 74 лет: стресс в текущем году подтвердился у 42% респондентов, в прошлом - у 71%. Чуть меньше беспокоятся люди пенсионного возраста - старше 75 лет: таких сейчас 55%, а год назад было 59%."Текущая реакция россиян вполне объяснима – наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию. Нельзя не отметить и фокус на саморефлексию – в первую очередь россиян беспокоят проблемы, которые непосредственно касаются их лично и ближайшего окружения, а политические и социальные теряют первостепенное значение", - привели в компании слова президента холдинга Андрея Милехина.В исследовании приняли участие более 3500 респондентов – участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, основанной на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

https://ria.ru/20210405/negativ-1604220609.html

https://ria.ru/20210517/internet-1732570078.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество