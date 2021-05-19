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Медведев заявил о необходимости сотрудничества в производстве вакцин
Медведев заявил о необходимости сотрудничества в производстве вакцин - РИА Новости, 19.05.2021
Медведев заявил о необходимости сотрудничества в производстве вакцин
Без сотрудничества в производстве вакцин в мире сделать ничего невозможно, пандемия коронавируса это продемонстрировала, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:41
2021-05-19T15:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Без сотрудничества в производстве вакцин в мире сделать ничего невозможно, пандемия коронавируса это продемонстрировала, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мне кажется, что сегодня это абсолютно общее место, мы можем сколь угодно долго говорить коммерческой тайне, о необходимости защиты национальных интересов, но именно пандемия поставила нас в условия, когда без сотрудничества сделать ничего невозможно. Это сейчас не фигура речи, не какие-то абстрактные принципы, пусть даже очень важные, а, по сути, императив, с которым мы все столкнулись", - отметил Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.Он также указал на важность использования опыта других стран в этом вопросе.Международное сотрудничество, по словам зампреда Совбеза РФ, требуется и для создания прочной правовой основы для эффективной борьбы с коронавирусом."Нам требуется активное взаимодействие как по линии исполнительной власти, так и по линии законодательных институтов, международных организаций для того, чтобы наладить сотрудничество в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией и создать прочную нормативную основу, в том числе международную основу для того, чтобы это было эффективным", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20210517/vaktsina-1732704927.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/vaktsina-1731291431.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев

Медведев заявил о необходимости сотрудничества в производстве вакцин

14:41 19.05.2021 (обновлено: 15:25 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с генеральным директором государственной корпорации Росатом Алексеем Лихачевым - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Без сотрудничества в производстве вакцин в мире сделать ничего невозможно, пандемия коронавируса это продемонстрировала, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мне кажется, что сегодня это абсолютно общее место, мы можем сколь угодно долго говорить коммерческой тайне, о необходимости защиты национальных интересов, но именно пандемия поставила нас в условия, когда без сотрудничества сделать ничего невозможно. Это сейчас не фигура речи, не какие-то абстрактные принципы, пусть даже очень важные, а, по сути, императив, с которым мы все столкнулись", - отметил Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.
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Он также указал на важность использования опыта других стран в этом вопросе.
Международное сотрудничество, по словам зампреда Совбеза РФ, требуется и для создания прочной правовой основы для эффективной борьбы с коронавирусом.
"Нам требуется активное взаимодействие как по линии исполнительной власти, так и по линии законодательных институтов, международных организаций для того, чтобы наладить сотрудничество в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией и создать прочную нормативную основу, в том числе международную основу для того, чтобы это было эффективным", - заявил Медведев.
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