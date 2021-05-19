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Главред "Открытых медиа" заявил о вызове журналиста издания в СК
Главред "Открытых медиа" заявил о вызове журналиста издания в СК - РИА Новости, 19.05.2021
Главред "Открытых медиа" заявил о вызове журналиста издания в СК
Интернет-издание "Открытые медиа" сообщило о вызове своего корреспондента Ильи Рождественского на допрос по делу о мошенничестве, возбужденному против Алексея... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:02
2021-05-19T16:02
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Интернет-издание "Открытые медиа" сообщило о вызове своего корреспондента Ильи Рождественского на допрос по делу о мошенничестве, возбужденному против Алексея Навального. Главный редактор издания Юлия Ярош сказала РИА Новости, что журналист, "конечно же", придет на беседу со следователем."Корреспондента "Открытых медиа" Илью Рождественского вызвали на допрос по уголовному делу о мошенничестве, которое возбудили против Алексея Навального. Утром 19 мая сотрудники полиции несколько раз звонили в квартиру родителей журналиста, где Рождественский давно не живёт и не прописан. Затем они бросили повестку в почтовый ящик", - говорится на сайте издания.В повестке, по информации сайта, указано, что журналист является свидетелем по уголовному делу и должен явиться на допрос в Главное следственное управление Следственного комитета."Рождественский никогда не был сотрудником фонда, но в 2015 году по предложению Алексея Навального сотрудничал с ФБК* как внештатный автор и написал один текст за гонорар. Материал был посвящен проекту московского правительства "Активный гражданин", - уточняется на сайте.Главный редактор издания Юлия Ярош в разговоре с РИА Новости заявила, что причины того, почему корреспондента посчитали свидетелем по этому делу - "загадка"."Дождемся беседы со следователем, Илья, конечно же, на неё придет. Надеемся, что это не какая-то форма запугивания (Рождественский — автор резонансных расследований), а просто недоразумение", - добавила она.Комментарием Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.* Некоммерческая организация, признанные иноагентом в России
https://ria.ru/20210203/shtraf-1595899678.html
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60
фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия

Главред "Открытых медиа" заявил о вызове журналиста издания в СК

16:02 19.05.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Интернет-издание "Открытые медиа" сообщило о вызове своего корреспондента Ильи Рождественского на допрос по делу о мошенничестве, возбужденному против Алексея Навального. Главный редактор издания Юлия Ярош сказала РИА Новости, что журналист, "конечно же", придет на беседу со следователем.
"Корреспондента "Открытых медиа" Илью Рождественского вызвали на допрос по уголовному делу о мошенничестве, которое возбудили против Алексея Навального. Утром 19 мая сотрудники полиции несколько раз звонили в квартиру родителей журналиста, где Рождественский давно не живёт и не прописан. Затем они бросили повестку в почтовый ящик", - говорится на сайте издания.
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В повестке, по информации сайта, указано, что журналист является свидетелем по уголовному делу и должен явиться на допрос в Главное следственное управление Следственного комитета.
"Рождественский никогда не был сотрудником фонда, но в 2015 году по предложению Алексея Навального сотрудничал с ФБК* как внештатный автор и написал один текст за гонорар. Материал был посвящен проекту московского правительства "Активный гражданин", - уточняется на сайте.
Главный редактор издания Юлия Ярош в разговоре с РИА Новости заявила, что причины того, почему корреспондента посчитали свидетелем по этому делу - "загадка".
"Дождемся беседы со следователем, Илья, конечно же, на неё придет. Надеемся, что это не какая-то форма запугивания (Рождественский — автор резонансных расследований), а просто недоразумение", - добавила она.
Комментарием Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.
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