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Юрист предупредила водителей о "летнем" штрафе на полмиллиона рублей
Юрист предупредила водителей о "летнем" штрафе на полмиллиона рублей - РИА Новости, 19.05.2021
Юрист предупредила водителей о "летнем" штрафе на полмиллиона рублей
Главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева в беседе с порталом Autonews напомнила о штрафах, которые могут грозить российским водителям летом. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T06:05
2021-05-19T06:05
2021-05-19T06:05
анна куклева
россия
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общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева в беседе с порталом Autonews напомнила о штрафах, которые могут грозить российским водителям летом.Так, отправляясь на отдых на свежий воздух, необходимо строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях, чтобы не заехать на автомобиле в запрещенную для этого зону.Отмечается, что у проезд к природоохранным зонам обычно есть ограждения и обозначения, но и их отсутствие не становится основанием для въезда в охраняемую зону. Рекомендуется перед выездом на природу проверить статус территории на публичной кадастровой карте, чтобы исключить возможность получения штрафа.К особо охраняемым природным территориям относятся, например, государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады, напоминает портал.Денежными потерями грозит и нарушение водоохранной зоны, указывает портал. Как отмечается, по новым правилам, вступившим в силу в 2021 году, Водный кодекс запрещает передвижение на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги, то есть по абсолютно любым не асфальтированным дорогам. Штраф для физических лиц составляет 4,5 тысячи рублей, для должностных — 8-12 тысяч, а юридические лица заплатят за нарушение уже 200-400 тысяч рублей, уточняется в материале.Если протяженность реки и ручья составляет более 50 километров, то к водоему нельзя подъезжать ближе 200 метров, к реке длиной до 10 километров — ближе 50 метров, а если речь идет о море, то запретное расстояние увеличивается до 500 метров, уточняется в материале.
https://ria.ru/20210507/shtrafy-1731405454.html
https://ria.ru/20210511/avto-1731705839.html
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анна куклева, россия, авто, общество
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева в беседе с порталом Autonews
напомнила о штрафах, которые могут грозить российским водителям
летом.
Так, отправляясь на отдых на свежий воздух, необходимо строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях, чтобы не заехать на автомобиле в запрещенную для этого зону.
"Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размере штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5-5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 000 до 500 000 рублей", — сказала Куклева.
Отмечается, что у проезд к природоохранным зонам обычно есть ограждения и обозначения, но и их отсутствие не становится основанием для въезда в охраняемую зону. Рекомендуется перед выездом на природу проверить статус территории на публичной кадастровой карте, чтобы исключить возможность получения штрафа.
К особо охраняемым природным территориям относятся, например, государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады, напоминает портал.
Денежными потерями грозит и нарушение водоохранной зоны, указывает портал. Как отмечается, по новым правилам, вступившим в силу в 2021 году, Водный кодекс запрещает передвижение на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги, то есть по абсолютно любым не асфальтированным дорогам. Штраф для физических лиц составляет 4,5 тысячи рублей, для должностных — 8-12 тысяч, а юридические лица заплатят за нарушение уже 200-400 тысяч рублей, уточняется в материале.
"С точки зрения особого противопожарного режима, подъезжать к водоемам, которые находятся в близи лесного массива, лесопарковой зоны в принципе запрещено. Также согласно статье 65 Водного кодекса границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров", — объяснила Куклева.
Если протяженность реки и ручья составляет более 50 километров, то к водоему нельзя подъезжать ближе 200 метров, к реке длиной до 10 километров — ближе 50 метров, а если речь идет о море, то запретное расстояние увеличивается до 500 метров, уточняется в материале.