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Экологи призвали отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных
Экологи призвали отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных - РИА Новости, 19.05.2021
Экологи призвали отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных
Запуск воздушных шаров в честь выпускных вечеров в школах может привести к появлению 2 тонн неперарабатываемого мусора, экологи призывают отказаться от этой... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:27
2021-05-19T09:27
россия
российский экологический оператор
денис буцаев
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Запуск воздушных шаров в честь выпускных вечеров в школах может привести к появлению 2 тонн неперарабатываемого мусора, экологи призывают отказаться от этой традиции, говорится в сообщении Российского экологического оператора (РЭО)."Российский экологический оператор призывает школьников отказаться от идеи запускать на последних звонках и выпускных балах воздушные шарики из-за угрозы загрязнения окружающей среды", - говорится в сообщении.Как поясняют в РЭО, воздушные шары состоят из латекса, нейлона или пленки с добавлением фольги и не подлежат вторичной переработке. "За рубежом распространена практика сжигания подобных отходов, однако в России она не применяется. В лучшем случае при попадании в контейнер для смешанных отходов, подобные отходы окажутся на полигоне и будут разлагаться от четырех до сотен лет", - говорится в сообщении.В РЭО также отмечают, что воздушные шары чаще всего остаются в природе, а значит позже попадут в живые организмы и, скорее всего, нанесут им вред. Кроме того, материалы, из которых сделаны шары, могут быть опасными."В этом году из школ выпускается 697 тысяч одиннадцатиклассников... Если каждый одиннадцатиклассник запустит по шарику, в окружающей среде окажутся более 2 тонн неперерабатываемого пластика и латекса. Причем они разлетятся по всей стране. Уверен, что школьники с пониманием присоединятся к отказу от запуска воздушных шаров в небо. Молодое поколение всегда охотно улавливает тренды, и мода на осознанное потребление не исключение", — приводится в сообщении мнение гендиректора РЭО Дениса Буцаева.Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана 14 января 2019 года, ее ключевая задача - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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россия, российский экологический оператор, денис буцаев, общество

Экологи призвали отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных

09:27 19.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыпускница одной из московских школ во время празднования "Последнего звонка" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
Выпускница одной из московских школ во время празднования Последнего звонка в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Запуск воздушных шаров в честь выпускных вечеров в школах может привести к появлению 2 тонн неперарабатываемого мусора, экологи призывают отказаться от этой традиции, говорится в сообщении Российского экологического оператора (РЭО).
"Российский экологический оператор призывает школьников отказаться от идеи запускать на последних звонках и выпускных балах воздушные шарики из-за угрозы загрязнения окружающей среды", - говорится в сообщении.
Как поясняют в РЭО, воздушные шары состоят из латекса, нейлона или пленки с добавлением фольги и не подлежат вторичной переработке. "За рубежом распространена практика сжигания подобных отходов, однако в России она не применяется. В лучшем случае при попадании в контейнер для смешанных отходов, подобные отходы окажутся на полигоне и будут разлагаться от четырех до сотен лет", - говорится в сообщении.
В РЭО также отмечают, что воздушные шары чаще всего остаются в природе, а значит позже попадут в живые организмы и, скорее всего, нанесут им вред. Кроме того, материалы, из которых сделаны шары, могут быть опасными.
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"В этом году из школ выпускается 697 тысяч одиннадцатиклассников... Если каждый одиннадцатиклассник запустит по шарику, в окружающей среде окажутся более 2 тонн неперерабатываемого пластика и латекса. Причем они разлетятся по всей стране. Уверен, что школьники с пониманием присоединятся к отказу от запуска воздушных шаров в небо. Молодое поколение всегда охотно улавливает тренды, и мода на осознанное потребление не исключение", — приводится в сообщении мнение гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана 14 января 2019 года, ее ключевая задача - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
 
РоссияРоссийский экологический операторДенис БуцаевОбщество
 
 
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