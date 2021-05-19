https://ria.ru/20210519/sanktsii-1733050420.html

Госдеп объяснил отказ от санкции против Nord Stream 2 AG

Госдеп объяснил отказ от санкции против Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 20.05.2021

Госдеп объяснил отказ от санкции против Nord Stream 2 AG

Госдепартамент США подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его главы, об этом говорится в докладе... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-19T23:38

2021-05-19T23:38

2021-05-20T01:54

россия

allseas

матиас крузе

северный поток — 2

газпром

джо байден

украина

nord stream 2 ag

государственный департамент сша

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдепартамент США подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его главы, об этом говорится в докладе внешнеполитического ведомства, который направляют в среду в конгресс США.Ранее об отказе администрации Джо Байдена вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщило агентство Блумберг.Госдеп мотивировал такое решение национальными интересами, сообщает Рейтер.В заявлении госсекретаря Энтони Блинкен, распространенном в ходе встречи в Рейкьявике с главой МИД России Сергеем Лавровым, отмечается, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников.Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что американская администрация намерена не накладывать ограничения на оператора магистрали Nord Stream 2 AG и его руководство, а лишь на российские суда-трубоукладчики. Корреспондент CBS News Ина Руффини выложила в Twitter копию доклада Госдепа, из которого следует, что под санкции могут попасть суда "Юрий Топчет", "Владислав Стримов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также организации "Коксохимтраст", "Мортранссервис", ФГБУ "Морспасслужба" и АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.

https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1733041546.html

https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1732981266.html

россия

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россия, allseas, матиас крузе , северный поток — 2, газпром, джо байден, украина, nord stream 2 ag, государственный департамент сша, сша, экономика