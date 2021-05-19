Госдеп объяснил отказ от санкции против Nord Stream 2 AG
23:38 19.05.2021 (обновлено: 01:54 20.05.2021)
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдепартамент США подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его главы, об этом говорится в докладе внешнеполитического ведомства, который направляют в среду в конгресс США.
Ранее об отказе администрации Джо Байдена вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщило агентство Блумберг.
Госдеп мотивировал такое решение национальными интересами, сообщает Рейтер.
В заявлении госсекретаря Энтони Блинкен, распространенном в ходе встречи в Рейкьявике с главой МИД России Сергеем Лавровым, отмечается, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что американская администрация намерена не накладывать ограничения на оператора магистрали Nord Stream 2 AG и его руководство, а лишь на российские суда-трубоукладчики.
Корреспондент CBS News Ина Руффини выложила в Twitter копию доклада Госдепа, из которого следует, что под санкции могут попасть суда "Юрий Топчет", "Владислав Стримов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также организации "Коксохимтраст", "Мортранссервис", ФГБУ "Морспасслужба" и АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.