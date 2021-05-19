https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732918030.html

Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков

Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков - РИА Новости, 19.05.2021

Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков

Тема ближневосточного урегулирования будет одной из главных на сегодняшней встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:28

2021-05-19T11:28

2021-05-19T11:28

россия

энтони блинкен

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Тема ближневосточного урегулирования будет одной из главных на сегодняшней встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы контактируем с их спецпредставителем по ближневосточному урегулированию, господином Амром. Это происходит достаточно интенсивно. Кроме того, идут на других уровнях обсуждения. Само собой разумеется, что эта тема среди главных на сегодняшней встрече Лаврова с Блинкеном. На следующей неделе эти обсуждения тоже будут продолжены, но пока мне нечего сказать на эту тему", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732900909.html

россия

сша

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2021

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россия, энтони блинкен, сергей рябков, сша, в мире