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Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков
Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков - РИА Новости, 19.05.2021
Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков
Тема ближневосточного урегулирования будет одной из главных на сегодняшней встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:28
2021-05-19T11:28
2021-05-19T11:28
россия
энтони блинкен
сергей рябков
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в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Тема ближневосточного урегулирования будет одной из главных на сегодняшней встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы контактируем с их спецпредставителем по ближневосточному урегулированию, господином Амром. Это происходит достаточно интенсивно. Кроме того, идут на других уровнях обсуждения. Само собой разумеется, что эта тема среди главных на сегодняшней встрече Лаврова с Блинкеном. На следующей неделе эти обсуждения тоже будут продолжены, но пока мне нечего сказать на эту тему", - сказал он журналистам.
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