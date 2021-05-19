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Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков
Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков - РИА Новости, 19.05.2021
Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков
Тема ближневосточного урегулирования будет одной из главных на сегодняшней встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:28
2021-05-19T11:28
россия
энтони блинкен
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Тема ближневосточного урегулирования будет одной из главных на сегодняшней встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы контактируем с их спецпредставителем по ближневосточному урегулированию, господином Амром. Это происходит достаточно интенсивно. Кроме того, идут на других уровнях обсуждения. Само собой разумеется, что эта тема среди главных на сегодняшней встрече Лаврова с Блинкеном. На следующей неделе эти обсуждения тоже будут продолжены, но пока мне нечего сказать на эту тему", - сказал он журналистам.
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россия, энтони блинкен, сергей рябков, сша, в мире

Лавров и Блинкен обсудят ближневосточное урегулирование, заявил Рябков

11:28 19.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Тема ближневосточного урегулирования будет одной из главных на сегодняшней встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы контактируем с их спецпредставителем по ближневосточному урегулированию, господином Амром. Это происходит достаточно интенсивно. Кроме того, идут на других уровнях обсуждения. Само собой разумеется, что эта тема среди главных на сегодняшней встрече Лаврова с Блинкеном. На следующей неделе эти обсуждения тоже будут продолжены, но пока мне нечего сказать на эту тему", - сказал он журналистам.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном
 
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