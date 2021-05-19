Россия дала США достаточно времени на раздумья по ДОН, заявил Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия дала США более чем достаточно времени на раздумья о Договоре по открытому небу (ДОН), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме, где сегодня рассматривается вопрос о денонсации ДОН.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что этот вопрос можно отложить до встречи лидеров двух стран, которая могла бы изменить ситуацию.
"Я хотел бы с глубокой убеждённостью подтвердить желательность принятия законопроекта именно сегодня. Дело в том, что мы дали американцам более чем достаточно времени на раздумья, на раскачку, называйте как хотите", - сказал Рябков.
"Если в Вашингтоне был бы реальный интерес пойти навстречу и пересмотреть ошибочное решение предыдущей администрации, они могли бы это сделать моментально", - добавил он.
Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.
В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".