Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732914486.html
Россия дала США достаточно времени на раздумья по ДОН, заявил Рябков
Россия дала США достаточно времени на раздумья по ДОН, заявил Рябков - РИА Новости, 19.05.2021
Россия дала США достаточно времени на раздумья по ДОН, заявил Рябков
Россия дала США более чем достаточно времени на раздумья о Договоре по открытому небу (ДОН), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме, где... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:11
2021-05-19T11:11
россия
лдпр
госдума рф
сергей рябков
владимир путин
владимир жириновский
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_0:185:3097:1927_1920x0_80_0_0_192654861b3f8908bf2510c9871b7aeb.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия дала США более чем достаточно времени на раздумья о Договоре по открытому небу (ДОН), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме, где сегодня рассматривается вопрос о денонсации ДОН.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что этот вопрос можно отложить до встречи лидеров двух стран, которая могла бы изменить ситуацию."Я хотел бы с глубокой убеждённостью подтвердить желательность принятия законопроекта именно сегодня. Дело в том, что мы дали американцам более чем достаточно времени на раздумья, на раскачку, называйте как хотите", - сказал Рябков."Если в Вашингтоне был бы реальный интерес пойти навстречу и пересмотреть ошибочное решение предыдущей администрации, они могли бы это сделать моментально", - добавил он.Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".
https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732913787.html
https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732908048.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_cf02dbea5bcb1c8fb243478ec6732978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, лдпр, госдума рф, сергей рябков, владимир путин, владимир жириновский, сша, в мире

Россия дала США достаточно времени на раздумья по ДОН, заявил Рябков

11:11 19.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия дала США более чем достаточно времени на раздумья о Договоре по открытому небу (ДОН), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме, где сегодня рассматривается вопрос о денонсации ДОН.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что этот вопрос можно отложить до встречи лидеров двух стран, которая могла бы изменить ситуацию.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
11:09
Рябков: участники Договора по открытому небу не воздействовали на США
"Я хотел бы с глубокой убеждённостью подтвердить желательность принятия законопроекта именно сегодня. Дело в том, что мы дали американцам более чем достаточно времени на раздумья, на раскачку, называйте как хотите", - сказал Рябков.
"Если в Вашингтоне был бы реальный интерес пойти навстречу и пересмотреть ошибочное решение предыдущей администрации, они могли бы это сделать моментально", - добавил он.
Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.
В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
10:44
Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
 
РоссияЛДПРГосдума РФСергей РябковВладимир ПутинВладимир ЖириновскийСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния