Рябков: участники Договора по открытому небу не воздействовали на США
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что никто из участников Договора по открытому небу (ДОН) не воздействовал на американскую сторону для ее возвращения в соглашение.
Выступая в Госдуме РФ и высказываясь по теме отношения к выходу США из соглашения, он отметил, что "практически все до единого оставшиеся участники договора выразили сожаление, в связи с этим решением США". При этом он добавил, что "никто, в том числе страны, не являющиеся формально участниками НАТО, скажем так, европейские нейтралы, входящие в ДОН, по нашим данным не предпринял реальных шагов для того, чтобы воздействовать на Вашингтон в интересах, ну, если не полного пересмотра, то, по крайней мере, уточнения позиции и сохранения шанса на продолжение усилий в направлении возвращения США в договор".
Вчера, 10:48Госдума денонсировала Договор по открытому небу
Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".