https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732913787.html

Рябков: участники Договора по открытому небу не воздействовали на США

Рябков: участники Договора по открытому небу не воздействовали на США - РИА Новости, 19.05.2021

Рябков: участники Договора по открытому небу не воздействовали на США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что никто из участников Договора по открытому небу (ДОН) не воздействовал на американскую сторону для ее возвращения РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:09

2021-05-19T11:09

2021-05-19T11:09

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что никто из участников Договора по открытому небу (ДОН) не воздействовал на американскую сторону для ее возвращения в соглашение.Выступая в Госдуме РФ и высказываясь по теме отношения к выходу США из соглашения, он отметил, что "практически все до единого оставшиеся участники договора выразили сожаление, в связи с этим решением США". При этом он добавил, что "никто, в том числе страны, не являющиеся формально участниками НАТО, скажем так, европейские нейтралы, входящие в ДОН, по нашим данным не предпринял реальных шагов для того, чтобы воздействовать на Вашингтон в интересах, ну, если не полного пересмотра, то, по крайней мере, уточнения позиции и сохранения шанса на продолжение усилий в направлении возвращения США в договор".Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".

https://ria.ru/20210519/dogovor-1732909026.html

https://ria.ru/20210519/sammit-1732906152.html

россия

сша

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россия, госдума рф, нато, сергей рябков, владимир путин, сша, в мире