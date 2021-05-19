https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732904379.html

От США не поступило ответа о возможности сохранения ДОН, заявил Рябков

От США не поступило ответа о возможности сохранения ДОН, заявил Рябков - РИА Новости, 19.05.2021

От США не поступило ответа о возможности сохранения ДОН, заявил Рябков

Внятного ответа о возможности сохранения Договора по открытому небу от США так и не поступило, заявил замглавы министерства Сергей Рябков. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:18

2021-05-19T10:18

2021-05-19T10:48

россия

госдума рф

сергей рябков

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Внятного ответа о возможности сохранения Договора по открытому небу от США так и не поступило, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.После прихода к власти в США Джо Байдена появилась информация о возможном изменении позиции Вашингтона по участию в договоре, напомнил дипломат."Мы с учетом этого дали понять, сделали это официально, что в случае конструктивного решения данного вопроса Россия могла бы рассмотреть возможность остаться в ДОН. К сожалению, по состоянию на сегодня внятного ответа от США не последовало", - сказал он, выступая на заседании в Госдуме.

https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732899679.html

россия

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россия, госдума рф, сергей рябков, джо байден, сша, в мире