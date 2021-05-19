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Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном
Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном - РИА Новости, 19.05.2021
Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном позволит отработать вопросы переговоров по СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:56
2021-05-19T10:48
россия
энтони блинкен
дональд трамп
магатэ
сергей рябков
франция
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном позволит отработать вопросы переговоров по СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сейчас ситуация на переговорах в Вене достаточно подвижная, с одной стороны. С другой стороны, не совсем понятно, когда и как можно будет закончить работу над проектами итоговых документов... Сейчас целая серия важных рубежей, через которые нужно пройти без ущерба, без потерь для самого переговорного процесса. Встреча нашего министра с госсекретарем, несомненно, позволит это дело фундаментальным образом отработать", - сказал он журналистам.Переговоры в Вене охватывают также все аспекты возвращения Ирана к соблюдению СВПД, напомнил дипломат."Мы выступали и выступаем в пользу синхронизации этих шагов, хотя знаем, что, к примеру, иранская сторона считает необходимым и важным, чтобы США одномоментно и единовременно отменили все санкции", - добавил он.В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США , Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом, иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
https://ria.ru/20210517/blinken-1732566088.html
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россия, энтони блинкен, дональд трамп, магатэ, сергей рябков, франция, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире

Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном

09:56 19.05.2021 (обновлено: 10:48 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном позволит отработать вопросы переговоров по СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас ситуация на переговорах в Вене достаточно подвижная, с одной стороны. С другой стороны, не совсем понятно, когда и как можно будет закончить работу над проектами итоговых документов... Сейчас целая серия важных рубежей, через которые нужно пройти без ущерба, без потерь для самого переговорного процесса. Встреча нашего министра с госсекретарем, несомненно, позволит это дело фундаментальным образом отработать", - сказал он журналистам.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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Переговоры в Вене охватывают также все аспекты возвращения Ирана к соблюдению СВПД, напомнил дипломат.
"Мы выступали и выступаем в пользу синхронизации этих шагов, хотя знаем, что, к примеру, иранская сторона считает необходимым и важным, чтобы США одномоментно и единовременно отменили все санкции", - добавил он.
В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США , Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом, иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
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09:43В мире
В Госдепартаменте рассказали о планируемой встрече Лаврова и Блинкена
 
РоссияЭнтони БлинкенДональд ТрампМАГАТЭСергей РябковФранцияСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)В мире
 
 
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