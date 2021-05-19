https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732900909.html

Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном

Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном - РИА Новости, 19.05.2021

Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном позволит отработать вопросы переговоров по СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:56

2021-05-19T09:56

2021-05-19T10:48

россия

энтони блинкен

дональд трамп

магатэ

сергей рябков

франция

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном позволит отработать вопросы переговоров по СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сейчас ситуация на переговорах в Вене достаточно подвижная, с одной стороны. С другой стороны, не совсем понятно, когда и как можно будет закончить работу над проектами итоговых документов... Сейчас целая серия важных рубежей, через которые нужно пройти без ущерба, без потерь для самого переговорного процесса. Встреча нашего министра с госсекретарем, несомненно, позволит это дело фундаментальным образом отработать", - сказал он журналистам.Переговоры в Вене охватывают также все аспекты возвращения Ирана к соблюдению СВПД, напомнил дипломат."Мы выступали и выступаем в пользу синхронизации этих шагов, хотя знаем, что, к примеру, иранская сторона считает необходимым и важным, чтобы США одномоментно и единовременно отменили все санкции", - добавил он.В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США , Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом, иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.

https://ria.ru/20210517/blinken-1732566088.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/lavrov-1732899095.html

россия

франция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, дональд трамп, магатэ, сергей рябков, франция, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире