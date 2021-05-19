https://ria.ru/20210519/rossiysko-kitayskoe-sotrudnichestvo-1732994532.html

Круглый стол о российско-китайском сотрудничестве в Африке

Круглый стол о российско-китайском сотрудничестве в Африке - РИА Новости, 19.05.2021

Круглый стол о российско-китайском сотрудничестве в Африке

РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:07

2021-05-19T17:07

2021-05-19T17:07

анонсы

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25 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол, в рамках которого будет представлен совместный доклад Российского совета по международным делам и Института международных исследований Пекинского университета "Российско-китайское сотрудничество в Африке", приуроченный к 20-летнему юбилею Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.Задать вопросУчастники:- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;- исполнительный вице-президент Института международных и стратегических исследований Пекинского университета ГУАН Гуйхай;- председатель Правления Союза "Африканская деловая инициатива" Наталия ЦАЙЗЕР;- старший научный сотрудник Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Ольга КУЛЬКОВА;- эксперт РСМД Лора ЧКОНИЯ.25 мая в мире отмечается День Африки. В ходе мероприятия будет дан анализ российских и китайских подходов в отношениях с африканскими странами, представлен различный опыт России и Китая в Африке, освещены особенности национальных и политических стилей. Какую стратегию сотрудничества с африканскими странами выберут Россия и Китай в ближайшей перспективе? Продолжится ли сотрудничество двух стран на континенте?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы