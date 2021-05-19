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Круглый стол о российско-китайском сотрудничестве в Африке
Круглый стол о российско-китайском сотрудничестве в Африке - РИА Новости, 19.05.2021
Круглый стол о российско-китайском сотрудничестве в Африке
РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:07
2021-05-19T17:07
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25 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол, в рамках которого будет представлен совместный доклад Российского совета по международным делам и Института международных исследований Пекинского университета "Российско-китайское сотрудничество в Африке", приуроченный к 20-летнему юбилею Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.Задать вопросУчастники:- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;- исполнительный вице-президент Института международных и стратегических исследований Пекинского университета ГУАН Гуйхай;- председатель Правления Союза "Африканская деловая инициатива" Наталия ЦАЙЗЕР;- старший научный сотрудник Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Ольга КУЛЬКОВА;- эксперт РСМД Лора ЧКОНИЯ.25 мая в мире отмечается День Африки. В ходе мероприятия будет дан анализ российских и китайских подходов в отношениях с африканскими странами, представлен различный опыт России и Китая в Африке, освещены особенности национальных и политических стилей. Какую стратегию сотрудничества с африканскими странами выберут Россия и Китай в ближайшей перспективе? Продолжится ли сотрудничество двух стран на континенте?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о российско-китайском сотрудничестве в Африке

17:07 19.05.2021
 
Читать ria.ru в
25 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол, в рамках которого будет представлен совместный доклад Российского совета по международным делам и Института международных исследований Пекинского университета "Российско-китайское сотрудничество в Африке", приуроченный к 20-летнему юбилею Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- исполнительный вице-президент Института международных и стратегических исследований Пекинского университета ГУАН Гуйхай;
- председатель Правления Союза "Африканская деловая инициатива" Наталия ЦАЙЗЕР;
- старший научный сотрудник Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Ольга КУЛЬКОВА;
- эксперт РСМД Лора ЧКОНИЯ.

25 мая в мире отмечается День Африки. В ходе мероприятия будет дан анализ российских и китайских подходов в отношениях с африканскими странами, представлен различный опыт России и Китая в Африке, освещены особенности национальных и политических стилей. Какую стратегию сотрудничества с африканскими странами выберут Россия и Китай в ближайшей перспективе? Продолжится ли сотрудничество двух стран на континенте?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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