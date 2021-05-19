https://ria.ru/20210519/rosprirodnadzor-1732969839.html

Росприроднадзор начал проверку "дочки" Лукойла из-за нефтеразлива в Коми

Росприроднадзор начал проверку "дочки" Лукойла из-за нефтеразлива в Коми - РИА Новости, 19.05.2021

Росприроднадзор начал проверку "дочки" Лукойла из-за нефтеразлива в Коми

Росприроднадзор начал внеплановую проверку объектов ООО "Лукойл-Коми" после аварии на нефтесборном коллекторе Ошского месторождения и разлива порядка 100 тонн... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:10

2021-05-19T15:10

2021-05-19T15:10

россия

светлана радионова

лукойл

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

байкальск

происшествия

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ИРКУТСК, 19 мая – РИА Новости. Росприроднадзор начал внеплановую проверку объектов ООО "Лукойл-Коми" после аварии на нефтесборном коллекторе Ошского месторождения и разлива порядка 100 тонн нефтесодержащей жидкости, сообщила журналистам глава ведомства Светлана Радионова во время рабочей поездки в Байкальск.Утечка была обнаружена специалистами компании 11 мая, ее причиной стала разгерметизация трубопровода на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы. После разлива нефтесодержащей жидкости СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ"). В понедельник "Лукойл" проинформировал, что завершает устранение последствий аварии, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет."По тем данным, которые есть у нас, мы не видим угрозы жителям, угрозу водозабору. По предварительным данным порядка 100 тонн попало на почву и порядка 9 тонн попало в водный объект (река Колва)… С сегодняшнего дня начата внеплановая проверка, сегодня туда вылетела замруководителя службы (Светлана Жулина), работает территориальное управление. Боны стоят, развернута техника, большое количество людей", - сказала руководитель Росприроднадзора.Радионова отметила, что компании должны пересмотреть свое отношение к природе. "Вложите деньги в свою инфраструктуру, не будете платить штрафы и ущербы", - добавила она.Глава ведомства также подчеркнула, что арктические территории - это хрупкая природа, которая восстанавливается медленно и сложно. По прогнозу главы Росприроднадзора, на очистку территории от загрязнения уйдет несколько недель.

https://ria.ru/20210514/proryv-1732347736.html

https://ria.ru/20210420/neft-1729028269.html

россия

байкальск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана радионова, лукойл, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), байкальск, происшествия