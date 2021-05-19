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Из-за ремонта пяти мостовых сооружений в Москве ограничат движение
Из-за ремонта пяти мостовых сооружений в Москве ограничат движение - РИА Новости, 20.05.2021
Из-за ремонта пяти мостовых сооружений в Москве ограничат движение
Текущий ремонт пяти мостовых сооружений начался в Москве, движение транспорта в зоне работ частично будет ограничено, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-19T13:11
2021-05-20T13:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
telegram (приложение)
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Текущий ремонт пяти мостовых сооружений начался в Москве, движение транспорта в зоне работ частично будет ограничено, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Начали текущий ремонт пяти мостовых сооружений. До конца лета отремонтируем Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозаводскую эстакаду, путепровод Вешняковский над Северо-Восточной хордой и путепровод Косино над МКАД", - говорится в сообщении.Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в материале, ремонт и проверка мостовых сооружений проходит регулярно."Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений", - сказал Бирюков.Отмечается, что на ремонтируемых объектах вначале заменят гидроизоляцию сооружений. Это позволит увеличить их срок эксплуатации, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. Затем обновят асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку."Работы проводим с частичным ограничением движения. Для обеспечения безопасности дорожного движения в зонах проведения работ установлены временные дорожные знаки и смонтированы ограждения с сигнальными огнями. Просим автомобилистов быть внимательными", - добавили в комплексе городского хозяйства.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), петр бирюков, москва

Из-за ремонта пяти мостовых сооружений в Москве ограничат движение

13:11 19.05.2021 (обновлено: 13:20 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛужнецкий метромост
Лужнецкий метромост - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Текущий ремонт пяти мостовых сооружений начался в Москве, движение транспорта в зоне работ частично будет ограничено, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"Начали текущий ремонт пяти мостовых сооружений. До конца лета отремонтируем Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозаводскую эстакаду, путепровод Вешняковский над Северо-Восточной хордой и путепровод Косино над МКАД", - говорится в сообщении.
Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в материале, ремонт и проверка мостовых сооружений проходит регулярно.
"Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений", - сказал Бирюков.
Отмечается, что на ремонтируемых объектах вначале заменят гидроизоляцию сооружений. Это позволит увеличить их срок эксплуатации, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. Затем обновят асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку.
"Работы проводим с частичным ограничением движения. Для обеспечения безопасности дорожного движения в зонах проведения работ установлены временные дорожные знаки и смонтированы ограждения с сигнальными огнями. Просим автомобилистов быть внимательными", - добавили в комплексе городского хозяйства.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыTelegram (приложение)Петр БирюковМосква
 
 
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