https://ria.ru/20210519/remont-1733118435.html

Из-за ремонта пяти мостовых сооружений в Москве ограничат движение

Из-за ремонта пяти мостовых сооружений в Москве ограничат движение - РИА Новости, 20.05.2021

Из-за ремонта пяти мостовых сооружений в Москве ограничат движение

Текущий ремонт пяти мостовых сооружений начался в Москве, движение транспорта в зоне работ частично будет ограничено, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-19T13:11

2021-05-19T13:11

2021-05-20T13:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

telegram (приложение)

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Текущий ремонт пяти мостовых сооружений начался в Москве, движение транспорта в зоне работ частично будет ограничено, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Начали текущий ремонт пяти мостовых сооружений. До конца лета отремонтируем Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозаводскую эстакаду, путепровод Вешняковский над Северо-Восточной хордой и путепровод Косино над МКАД", - говорится в сообщении.Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в материале, ремонт и проверка мостовых сооружений проходит регулярно."Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений", - сказал Бирюков.Отмечается, что на ремонтируемых объектах вначале заменят гидроизоляцию сооружений. Это позволит увеличить их срок эксплуатации, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. Затем обновят асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку."Работы проводим с частичным ограничением движения. Для обеспечения безопасности дорожного движения в зонах проведения работ установлены временные дорожные знаки и смонтированы ограждения с сигнальными огнями. Просим автомобилистов быть внимательными", - добавили в комплексе городского хозяйства.

https://realty.ria.ru/20210512/most-1731885794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, telegram (приложение), петр бирюков, москва