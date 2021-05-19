https://ria.ru/20210519/registratsiya-1732970637.html

Регистрация "Спутника V" в ЕС затягивается специально, заявил Нарышкин

Регистрация "Спутника V" в ЕС затягивается специально, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.05.2021

Регистрация "Спутника V" в ЕС затягивается специально, заявил Нарышкин

Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза, почему так происходит - должны разобраться сами... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:12

2021-05-19T15:12

2021-05-19T15:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

евросоюз

сергей нарышкин

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза, почему так происходит - должны разобраться сами граждане европейских стран и местные правоохранительные органы, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарств, тянет (с регистрацией "Спутника V"), - сказал Нарышкин в эфире "Первого канала".Почему это происходит, есть ли в этом только лишь причины политического характера или еще присутствуют экономические фактор - "пусть в этом разбираются и сами граждане европейских стран, правоохранительные органы"."Но мы понимаем, что это просто аморально", - подчеркнул глава разведки.Ранее Нарышкин заявил о имеющейся у России информации, что ЕС готовит пропагандистскую кампанию по обвинению РФ в организации антипрививочного движения.

https://ria.ru/20210519/evrosoyuz-1732943687.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, сергей нарышкин