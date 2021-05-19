Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210519/registratsiya-1732970637.html
Регистрация "Спутника V" в ЕС затягивается специально, заявил Нарышкин
Регистрация "Спутника V" в ЕС затягивается специально, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.05.2021
Регистрация "Спутника V" в ЕС затягивается специально, заявил Нарышкин
Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза, почему так происходит - должны разобраться сами... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:12
2021-05-19T15:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
евросоюз
сергей нарышкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812036_0:187:3032:1893_1920x0_80_0_0_33fe3e87fc3d9c3a18ad622027729270.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза, почему так происходит - должны разобраться сами граждане европейских стран и местные правоохранительные органы, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарств, тянет (с регистрацией "Спутника V"), - сказал Нарышкин в эфире "Первого канала".Почему это происходит, есть ли в этом только лишь причины политического характера или еще присутствуют экономические фактор - "пусть в этом разбираются и сами граждане европейских стран, правоохранительные органы"."Но мы понимаем, что это просто аморально", - подчеркнул глава разведки.Ранее Нарышкин заявил о имеющейся у России информации, что ЕС готовит пропагандистскую кампанию по обвинению РФ в организации антипрививочного движения.
https://ria.ru/20210519/evrosoyuz-1732943687.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812036_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_30e94aced3414fcb4ca743cb89ab00d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, сергей нарышкин

Регистрация "Спутника V" в ЕС затягивается специально, заявил Нарышкин

15:12 19.05.2021 (обновлено: 15:21 19.05.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Медик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза, почему так происходит - должны разобраться сами граждане европейских стран и местные правоохранительные органы, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарств, тянет (с регистрацией "Спутника V"), - сказал Нарышкин в эфире "Первого канала".
"Я не хочу обвинить экспертов и специалистов Европейского лекарственного агентства. Но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза", - добавил он.
Почему это происходит, есть ли в этом только лишь причины политического характера или еще присутствуют экономические фактор - "пусть в этом разбираются и сами граждане европейских стран, правоохранительные органы".
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
13:15Распространение коронавируса
В ЕС разрешили въезд туристам с одобренными Брюсселем вакцинами
"Но мы понимаем, что это просто аморально", - подчеркнул глава разведки.
Ранее Нарышкин заявил о имеющейся у России информации, что ЕС готовит пропагандистскую кампанию по обвинению РФ в организации антипрививочного движения.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ЕвросоюзСергей Нарышкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния