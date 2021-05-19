Регистрация "Спутника V" в ЕС затягивается специально, заявил Нарышкин
15:12 19.05.2021 (обновлено: 15:21 19.05.2021)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза, почему так происходит - должны разобраться сами граждане европейских стран и местные правоохранительные органы, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарств, тянет (с регистрацией "Спутника V"), - сказал Нарышкин в эфире "Первого канала".
"Я не хочу обвинить экспертов и специалистов Европейского лекарственного агентства. Но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза", - добавил он.
Почему это происходит, есть ли в этом только лишь причины политического характера или еще присутствуют экономические фактор - "пусть в этом разбираются и сами граждане европейских стран, правоохранительные органы".
"Но мы понимаем, что это просто аморально", - подчеркнул глава разведки.
Ранее Нарышкин заявил о имеющейся у России информации, что ЕС готовит пропагандистскую кампанию по обвинению РФ в организации антипрививочного движения.