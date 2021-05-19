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Правительство упростило регистрацию по месту жительства и пребывания

Правительство упростило регистрацию по месту жительства и пребывания - РИА Новости, 19.05.2021

Правительство упростило регистрацию по месту жительства и пребывания

С 1 июля 2022 года регистрацию по месту жительства или временного пребывания можно будет оформить дистанционно, через портал госуслуг. Соответствующее... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:06

2021-05-19T09:06

2021-05-19T10:35

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общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С 1 июля 2022 года регистрацию по месту жительства или временного пребывания можно будет оформить дистанционно, через портал госуслуг. Соответствующее постановление утвердил глава правительства Михаил Мишустин."Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учета. Эта услуга также будет доступна на едином портале", — уточнила пресс-служба кабмина.Офис регистрирующего органа нужно будет посетить всего один раз, чтобы проставить отметку в паспорт.В документе также говорится, что заявитель может выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/rabota-1603571084.html

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2021

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