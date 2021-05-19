https://ria.ru/20210519/rebenok-1732977658.html

На Ставрополье ребенок погиб под колесами мусоровоза

На Ставрополье ребенок погиб под колесами мусоровоза - РИА Новости, 19.05.2021

На Ставрополье ребенок погиб под колесами мусоровоза

Трехлетний ребенок на Ставрополье, оставшийся без присмотра родителей, забрался под заднее колесо мусоровоза и погиб, когда машина начала движение, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:44

2021-05-19T15:44

2021-05-19T15:44

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Трехлетний ребенок на Ставрополье, оставшийся без присмотра родителей, забрался под заднее колесо мусоровоза и погиб, когда машина начала движение, сообщает управление ГИБДД по региону."По предварительным данным, сегодня около 11.30 (12.30 мск - ред.) в селе Левокумском Минераловодского городского округа водитель мусоровоза ISUZU загружал мусор в переулке Новом. В это время трёхлетний мальчик, находясь без присмотра взрослых, выбежал на проезжую часть и забрался под заднее колесо автомобиля. Водитель, не заметив ребенка, начал движение, в результате чего мальчик от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, по данному факту следователи начали процессуальную проверку технических требований и требований безопасности при оказании услуг по вывозу мусора."Сейчас следователь СКР провел осмотр места происшествия, опрашивает очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.

https://ria.ru/20210517/sud-1732672173.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия