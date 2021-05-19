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На Ставрополье ребенок погиб под колесами мусоровоза
На Ставрополье ребенок погиб под колесами мусоровоза - РИА Новости, 19.05.2021
На Ставрополье ребенок погиб под колесами мусоровоза
Трехлетний ребенок на Ставрополье, оставшийся без присмотра родителей, забрался под заднее колесо мусоровоза и погиб, когда машина начала движение, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:44
2021-05-19T15:44
2021-05-19T15:44
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Трехлетний ребенок на Ставрополье, оставшийся без присмотра родителей, забрался под заднее колесо мусоровоза и погиб, когда машина начала движение, сообщает управление ГИБДД по региону."По предварительным данным, сегодня около 11.30 (12.30 мск - ред.) в селе Левокумском Минераловодского городского округа водитель мусоровоза ISUZU загружал мусор в переулке Новом. В это время трёхлетний мальчик, находясь без присмотра взрослых, выбежал на проезжую часть и забрался под заднее колесо автомобиля. Водитель, не заметив ребенка, начал движение, в результате чего мальчик от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, по данному факту следователи начали процессуальную проверку технических требований и требований безопасности при оказании услуг по вывозу мусора."Сейчас следователь СКР провел осмотр места происшествия, опрашивает очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.
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следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия
ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Трехлетний ребенок на Ставрополье, оставшийся без присмотра родителей, забрался под заднее колесо мусоровоза и погиб, когда машина начала движение, сообщает управление ГИБДД по региону.
"По предварительным данным, сегодня около 11.30 (12.30 мск - ред.) в селе Левокумском Минераловодского городского округа водитель мусоровоза ISUZU загружал мусор в переулке Новом. В это время трёхлетний мальчик, находясь без присмотра взрослых, выбежал на проезжую часть и забрался под заднее колесо автомобиля. Водитель, не заметив ребенка, начал движение, в результате чего мальчик от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.
Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ
по Ставропольскому краю
, по данному факту следователи начали процессуальную проверку технических требований и требований безопасности при оказании услуг по вывозу мусора.
"Сейчас следователь СКР провел осмотр места происшествия, опрашивает очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК
.