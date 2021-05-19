https://ria.ru/20210519/razvod-1732881739.html

Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги

Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги - РИА Новости, 19.05.2021

Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги

Большинство анализов, которые вам назначают в платных центрах, можно сделать бесплатно по полису ОМС. Это общий анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T03:15

2021-05-19T03:15

2021-05-19T10:51

ирина гриценко

россия

мошенничество

деньги

медицина

общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Большинство анализов, которые вам назначают в платных центрах, можно сделать бесплатно по полису ОМС. Это общий анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ крови, УЗИ и так далее — результаты можно принести на прием к частному доктору, рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.Для записи на анализы в районной поликлинике нужно прийти к терапевту с направлением от платного доктора. Однако для сдачи анализов в государственной поликлинике потребуется определенное время. Поэтому многие предпочитают отдать деньги за анализы в частной клинике "одним днем".При этом требование частных клиник сдавать все анализы у них (например, перед операцией) незаконно. Все необходимые обследования можно пройти по ОМС бесплатно, также получить заключение участкового терапевта для операции, резюмирует Гриценко.

https://ria.ru/20210509/manipulyatsii-1731451671.html

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ирина гриценко, россия, мошенничество, деньги, медицина, общество