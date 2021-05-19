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Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги
Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги - РИА Новости, 19.05.2021
Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги
Большинство анализов, которые вам назначают в платных центрах, можно сделать бесплатно по полису ОМС. Это общий анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T03:15
2021-05-19T03:15
2021-05-19T10:51
ирина гриценко
россия
мошенничество
деньги
медицина
общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Большинство анализов, которые вам назначают в платных центрах, можно сделать бесплатно по полису ОМС. Это общий анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ крови, УЗИ и так далее — результаты можно принести на прием к частному доктору, рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.Для записи на анализы в районной поликлинике нужно прийти к терапевту с направлением от платного доктора. Однако для сдачи анализов в государственной поликлинике потребуется определенное время. Поэтому многие предпочитают отдать деньги за анализы в частной клинике "одним днем".При этом требование частных клиник сдавать все анализы у них (например, перед операцией) незаконно. Все необходимые обследования можно пройти по ОМС бесплатно, также получить заключение участкового терапевта для операции, резюмирует Гриценко.
https://ria.ru/20210509/manipulyatsii-1731451671.html
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ирина гриценко, россия, мошенничество, деньги, медицина, общество