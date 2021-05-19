Власти Подмосковья планируют в 2021 году создать 65 тысяч рабочих
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель и сотрудница в центре занятости населения "Моя работа" на улице Щепкина в Москве
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объем создания новых рабочих мест в Подмосковье в прошлом году удалось удержать на уровне 50-55 тысяч, в этом году планируется его увеличить до 65 тысяч, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Каждый год в среднем у нас создается 50-55 тысяч новых рабочих мест. В прошлом году этот объем мы удержали – такое же количество новых рабочих мест было создано. Планка этого года – 65 тысяч рабочих мест мы планируем совместно с нашими инвесторами создать в городах Московской области. Это очень важно: достойная заработная плата и работа рядом с домом – возможность для человека чувствовать себя комфортно", - сказала Зиновьева на пресс-конференции.
Также министр отметила, что малый бизнес дает Московской области 30% экономики и 20% доходов. В 354 компаниях малого и среднего бизнеса Подмосковья, количество которых не сократилось за 2020 год, работает 1 миллион 411 тысяч человек.
"Количество рабочих мест в прошлом году в сегменте малого бизнеса выросло на 10%... Скорее всего, это связано с тем, что все меры поддержки, которые были, имели своей целью сохранение занятости", - добавила Зиновьева.
После пандемии, по словам министра, сильнее всего пострадала сфера услуг и туризма.