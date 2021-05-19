https://ria.ru/20210519/putin-1732967722.html
Детские лагеря плохо информированы о работе с кэшбеком, заявил Путин
Детские лагеря плохо информированы о работе с кэшбеком, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2021
Детские лагеря плохо информированы о работе с кэшбеком, заявил Путин
Детские лагеря плохо проинформированы об условиях работы при туристическом кэшбеке, этот вопрос надо проработать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:59
2021-05-19T14:59
2021-05-19T14:59
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Детские лагеря плохо проинформированы об условиях работы при туристическом кэшбеке, этот вопрос надо проработать, заявил президент России Владимир Путин."Сами эти лагеря детские плохо проинформированы о том, каковы условия работы, нужно этим заняться – информационным обеспечением и проработать с регионами и с финансовыми учреждениями, чтобы подходили к решению вопросов неформально", - сказал Путин на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.
https://ria.ru/20210326/keshbek-1602995323.html
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