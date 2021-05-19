https://ria.ru/20210519/putin-1732952845.html

Путин поручил крупным компаниям развивать инфраструктуру в регионах

Путин поручил крупным компаниям развивать инфраструктуру в регионах - РИА Новости, 19.05.2021

Путин поручил крупным компаниям развивать инфраструктуру в регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил РЖД, Газпрому и другим крупным компаниям активно включиться в работу по развитию инфраструктуры в регионах. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:54

2021-05-19T13:54

2021-05-19T13:54

россия

инфраструктура

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил РЖД, Газпрому и другим крупным компаниям активно включиться в работу по развитию инфраструктуры в регионах.По его словам, к 2024 году объем проектов, профинансированных за счет инфраструктурных кредитов, должен составить не менее 500 миллиардов рублей. Правительство уже рассматривает такие проекты."Особо обращаю внимание руководства наших крупнейших компаний, прежде всего, РЖД, Газпрома, уважаемые коллеги, вы должны активно включиться в эту работу, связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры", - сказал Путин на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

https://ria.ru/20210215/kachestvo-zhizni-1597462656.html

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2021

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россия, инфраструктура, владимир путин, экономика