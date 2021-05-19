https://ria.ru/20210519/putin-1732950286.html

Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты, заявил Путин

Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2021

Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты, заявил Путин

Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты из федерального бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации отдельных... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:43

2021-05-19T13:43

2021-05-19T13:50

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты из федерального бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию.По его словам, особое внимание в послании было уделено развитию инфраструктуры. Вложения в инфраструктуру должны стать мощным стимулом для развития регионов, тянули бы за собой рост капитальных вложений со стороны частного бизнеса. Поэтому нужно предложить новые инструменты финансирования таких долгосрочных инвестиций, отметил глава государства."Прежде всего, имею в виду инфраструктурные бюджетные кредиты по низкой ставке сроком не менее чем 15 лет, с льготным периодом погашения задолженности... Нужно сделать так, чтобы все субъекты федерации, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, могли бы их реально получить", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210503/putin-1730997111.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, экономика