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Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты, заявил Путин
Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2021
Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты, заявил Путин
Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты из федерального бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации отдельных... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:43
2021-05-19T13:50
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты из федерального бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию.По его словам, особое внимание в послании было уделено развитию инфраструктуры. Вложения в инфраструктуру должны стать мощным стимулом для развития регионов, тянули бы за собой рост капитальных вложений со стороны частного бизнеса. Поэтому нужно предложить новые инструменты финансирования таких долгосрочных инвестиций, отметил глава государства."Прежде всего, имею в виду инфраструктурные бюджетные кредиты по низкой ставке сроком не менее чем 15 лет, с льготным периодом погашения задолженности... Нужно сделать так, чтобы все субъекты федерации, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, могли бы их реально получить", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, экономика

Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты, заявил Путин

13:43 19.05.2021 (обновлено: 13:50 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в церемонии начала строительства энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу" в Китае
Президент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в церемонии начала строительства энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС Сюйдапу в Китае - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Регионы должны иметь возможность получить льготные кредиты из федерального бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию.
По его словам, особое внимание в послании было уделено развитию инфраструктуры. Вложения в инфраструктуру должны стать мощным стимулом для развития регионов, тянули бы за собой рост капитальных вложений со стороны частного бизнеса. Поэтому нужно предложить новые инструменты финансирования таких долгосрочных инвестиций, отметил глава государства.
"Прежде всего, имею в виду инфраструктурные бюджетные кредиты по низкой ставке сроком не менее чем 15 лет, с льготным периодом погашения задолженности... Нужно сделать так, чтобы все субъекты федерации, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, могли бы их реально получить", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 14:27
Путин поручил выдавать кредиты регионам на погашение долгов
 
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