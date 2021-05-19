https://ria.ru/20210519/putin-1732947601.html
Путин рассчитывает на ритмичное выполнение поручений по посланию
Путин рассчитывает на ритмичное выполнение поручений по посланию - РИА Новости, 19.05.2021
Путин рассчитывает на ритмичное выполнение поручений по посланию
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на ритмичное выполнение поручений по реализации своего послания Федеральному собранию, подчеркнул, что... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:30
2021-05-19T13:30
2021-05-19T13:54
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на ритмичное выполнение поручений по реализации своего послания Федеральному собранию, подчеркнул, что все должно быть выполнено с таким результатом, какого ожидают россияне."Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на ритмичное, эффективное выполнение поручений послания. Все задачи, которые мы вместе с вами, уважаемые коллеги, определили, должны быть реализованы ровно так и с таким результатом, который ожидают наши граждане", - заявил Путин в среду на совещании о реализации отдельных положений послания.
https://ria.ru/20210503/plan-1731016030.html
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владимир путин, политика