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В Совфеде рассказали о последствиях провокаций против России
В Совфеде рассказали о последствиях провокаций против России - РИА Новости, 19.05.2021
В Совфеде рассказали о последствиях провокаций против России
Любые провокации против России, в том числе и против Крыма, закончатся для их организаторов плачевно, и они об этом знают, заявил РИА Новости в среду сенатор от РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T10:14
2021-05-19T10:14
2021-05-19T10:14
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Любые провокации против России, в том числе и против Крыма, закончатся для их организаторов плачевно, и они об этом знают, заявил РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее издание Business Insider сообщило, что учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, проведенные в начале мая командованием специальных операций США в Европе, были направлены на отработку маневров в случае конфликта с Россией. Авторы материала указывали, что "Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС"."Натовские командиры – известные провокаторы. Их очень интересует Россия, особенно интересен им Крым. Подобные учения они могут проводить", - сказал Цеков.Вместе с тем он выразил уверенность, что здравомыслящих людей там больше, и они "понимают, что любая агрессия против России очень плачевно для них закончится".
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