https://ria.ru/20210519/proisshestviya-1733031645.html

В Нижнем Новгороде завели дело после прогулки мужчины с чужим ребенком

В Нижнем Новгороде завели дело после прогулки мужчины с чужим ребенком - РИА Новости, 19.05.2021

В Нижнем Новгороде завели дело после прогулки мужчины с чужим ребенком

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы ребенка на бродягу, в компании с которым нашли 6-летнего пропавшего мальчика в... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:50

2021-05-19T19:50

2021-05-19T20:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы ребенка на бродягу, в компании с которым нашли 6-летнего пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе СК РФ.Семнадцатого мая шестилетний ребенок утром вышел из квартиры на улице Гоголя и пропал, после чего начались масштабные – в несколько сотен людей – поиски.На допросе мужчина рассказал следователю, что познакомился с мальчиком на детской площадке. Поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребенок вновь встретил мужчину на детской площадке, и они ушли гулять по городу.В пресс-службе добавили, что следователь уже направил в суд ходатайство об аресте мужчины."Допрошенный в качестве потерпевшего мальчик пояснил, что познакомился с мужчиной на детской площадке возле дома и пошел с ним прогуляться по городу Нижнему Новгороду, вечером он захотел вернуться домой. Однако мужчина не отвел его", - добавили в ведомстве.Кроме того, в рамках расследования ребёнку проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Также правоохранители оценят действия матери мальчика.

https://ria.ru/20210518/rebenok-1732797554.html

https://ria.ru/20210514/obschestvo-1732350263.html

россия

нижний новгород

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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия