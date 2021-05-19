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В Нижнем Новгороде завели дело после прогулки мужчины с чужим ребенком
В Нижнем Новгороде завели дело после прогулки мужчины с чужим ребенком - РИА Новости, 19.05.2021
В Нижнем Новгороде завели дело после прогулки мужчины с чужим ребенком
Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы ребенка на бродягу, в компании с которым нашли 6-летнего пропавшего мальчика в... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:50
2021-05-19T19:50
2021-05-19T20:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы ребенка на бродягу, в компании с которым нашли 6-летнего пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе СК РФ.Семнадцатого мая шестилетний ребенок утром вышел из квартиры на улице Гоголя и пропал, после чего начались масштабные – в несколько сотен людей – поиски.На допросе мужчина рассказал следователю, что познакомился с мальчиком на детской площадке. Поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребенок вновь встретил мужчину на детской площадке, и они ушли гулять по городу.В пресс-службе добавили, что следователь уже направил в суд ходатайство об аресте мужчины."Допрошенный в качестве потерпевшего мальчик пояснил, что познакомился с мужчиной на детской площадке возле дома и пошел с ним прогуляться по городу Нижнему Новгороду, вечером он захотел вернуться домой. Однако мужчина не отвел его", - добавили в ведомстве.Кроме того, в рамках расследования ребёнку проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Также правоохранители оценят действия матери мальчика.
https://ria.ru/20210518/rebenok-1732797554.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы ребенка на бродягу, в компании с которым нашли 6-летнего пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде
, сообщили в пресс-службе СК РФ
.
Семнадцатого мая шестилетний ребенок утром вышел из квартиры на улице Гоголя и пропал, после чего начались масштабные – в несколько сотен людей – поиски.
Уже ночью мальчика нашли в компании незнакомого 35-летнего мужчины, который, по данным СК РФ, "ведет бродяжнический образ жизни" и имеет судимость. В Росгвардии агентству заявляли, что мальчик на момент обнаружения "плакал, был сильно напуган и не мог ничего объяснить".
На допросе мужчина рассказал следователю, что познакомился с мальчиком на детской площадке. Поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребенок вновь встретил мужчину на детской площадке, и они ушли гулять по городу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что следователь уже направил в суд ходатайство об аресте мужчины.
"Допрошенный в качестве потерпевшего мальчик пояснил, что познакомился с мужчиной на детской площадке возле дома и пошел с ним прогуляться по городу Нижнему Новгороду, вечером он захотел вернуться домой. Однако мужчина не отвел его", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в рамках расследования ребёнку проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Также правоохранители оценят действия матери мальчика.