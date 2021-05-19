https://ria.ru/20210519/proisshestviya-1732959227.html
Банда похищала у москвичей смартфоны и обчищала их онлайн-банки
Банда похищала у москвичей смартфоны и обчищала их онлайн-банки - РИА Новости, 19.05.2021
Банда похищала у москвичей смартфоны и обчищала их онлайн-банки
Полицейские пресекли деятельность банды, похищавшей у москвичей смартфоны и их деньги через кабинеты онлайн-банков, ущерб превысил 16 миллионов рублей,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:23
2021-05-19T14:23
2021-05-19T15:36
ирина волк
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность банды, похищавшей у москвичей смартфоны и их деньги через кабинеты онлайн-банков, ущерб превысил 16 миллионов рублей, возбуждено 17 уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищении денежных средств граждан дистанционным способом. По данным оперативников, в общественных местах злоумышленники похищали мобильные телефоны жителей Москвы. Получив доступ к личным кабинетам онлайн-банков граждан, сообщники переводили на свои счета денежные средства или совершали покупки", - сказала Волк, добавив, что злоумышленники также оформляли на потерпевших кредиты.Всего на территории Московского региона задержано пятеро подозреваемых, возбуждено 17 уголовных дел по статье о краже, общий материальный ущерб превысил 16 миллионов рублей, отметила Волк. Она уточнила, что двое фигурантов заключены под стражу, двое - под подпиской о невыезде, еще один подозреваемый - под домашним арестом."Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны более чем к ста аналогичным противоправным деяниям", - заявила Волк.
https://ria.ru/20210427/banda-1730174447.html
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ирина волк, москва, происшествия