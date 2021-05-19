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Банда похищала у москвичей смартфоны и обчищала их онлайн-банки
Банда похищала у москвичей смартфоны и обчищала их онлайн-банки - РИА Новости, 19.05.2021
Банда похищала у москвичей смартфоны и обчищала их онлайн-банки
Полицейские пресекли деятельность банды, похищавшей у москвичей смартфоны и их деньги через кабинеты онлайн-банков, ущерб превысил 16 миллионов рублей,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:23
2021-05-19T15:36
ирина волк
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность банды, похищавшей у москвичей смартфоны и их деньги через кабинеты онлайн-банков, ущерб превысил 16 миллионов рублей, возбуждено 17 уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищении денежных средств граждан дистанционным способом. По данным оперативников, в общественных местах злоумышленники похищали мобильные телефоны жителей Москвы. Получив доступ к личным кабинетам онлайн-банков граждан, сообщники переводили на свои счета денежные средства или совершали покупки", - сказала Волк, добавив, что злоумышленники также оформляли на потерпевших кредиты.Всего на территории Московского региона задержано пятеро подозреваемых, возбуждено 17 уголовных дел по статье о краже, общий материальный ущерб превысил 16 миллионов рублей, отметила Волк. Она уточнила, что двое фигурантов заключены под стражу, двое - под подпиской о невыезде, еще один подозреваемый - под домашним арестом."Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны более чем к ста аналогичным противоправным деяниям", - заявила Волк.
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ирина волк, москва, происшествия

Банда похищала у москвичей смартфоны и обчищала их онлайн-банки

14:23 19.05.2021 (обновлено: 15:36 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность банды, похищавшей у москвичей смартфоны и их деньги через кабинеты онлайн-банков, ущерб превысил 16 миллионов рублей, возбуждено 17 уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищении денежных средств граждан дистанционным способом. По данным оперативников, в общественных местах злоумышленники похищали мобильные телефоны жителей Москвы. Получив доступ к личным кабинетам онлайн-банков граждан, сообщники переводили на свои счета денежные средства или совершали покупки", - сказала Волк, добавив, что злоумышленники также оформляли на потерпевших кредиты.
Всего на территории Московского региона задержано пятеро подозреваемых, возбуждено 17 уголовных дел по статье о краже, общий материальный ущерб превысил 16 миллионов рублей, отметила Волк. Она уточнила, что двое фигурантов заключены под стражу, двое - под подпиской о невыезде, еще один подозреваемый - под домашним арестом.
"Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны более чем к ста аналогичным противоправным деяниям", - заявила Волк.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 16:41
Московский пенсионер собрал банду подростков, которые воровали телефоны
 
Ирина ВолкМоскваПроисшествия
 
 
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