https://ria.ru/20210519/programmirovanie-1732924106.html

Студенты из Подмосковья победили в чемпионате по спортпрограммированию

Студенты из Подмосковья победили в чемпионате по спортпрограммированию - РИА Новости, 19.05.2021

Студенты из Подмосковья победили в чемпионате по спортпрограммированию

Подмосковные студенты стали победителями открытого чемпионата по спортивному программированию, они могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:57

2021-05-19T11:57

2021-05-19T11:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подмосковные студенты стали победителями открытого чемпионата по спортивному программированию, они могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта с использованием технологий компании Яндекс, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."Команда подмосковного МФТИ из городского округа Долгопрудный MIPT: Blackbirds стала абсолютным победителем XXIV Открытого чемпионата Урала по спортивному программированию. Еще одна команда МФТИ MIPT: LinkCat также показала высокие результаты и заняла шестое место, получив диплом II степени", - говорится в сообщении.Отмечается, что чемпионат традиционно прошел в конкурентной борьбе: в соревнованиях принимали участие команды студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Пензы, Волгограда, Ярославля, Саратова и других городов."Сегодня IT -индустрия является одной из приоритетных отраслей развития науки и технологий в Московской области, и мы рады поздравить студентов МФТИ с очередной победой в крупном технологическом соревновании. В Московской области также активно применяются стимулирующие инструменты для развития IT-сферы. В частности, подмосковный Мининвест приглашает специалистов, планирующих дальнейшее развитие в цифровой среде, принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов компании Яндекс, сопровождение которых осуществляется подмосковным правительством. Победа в конкурсе позволит участникам получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта с использованием технологий компании, а также заручиться экспертной поддержкой в рамках решения поставленных задач", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20210519/podmoskove-1732918698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)