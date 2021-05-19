https://ria.ru/20210519/programmirovanie-1732924106.html
Студенты из Подмосковья победили в чемпионате по спортпрограммированию
Студенты из Подмосковья победили в чемпионате по спортпрограммированию - РИА Новости, 19.05.2021
Студенты из Подмосковья победили в чемпионате по спортпрограммированию
Подмосковные студенты стали победителями открытого чемпионата по спортивному программированию, они могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:57
2021-05-19T11:57
2021-05-19T11:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_a75d3372619d0ad24fc00c4b0e4e91fd.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подмосковные студенты стали победителями открытого чемпионата по спортивному программированию, они могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта с использованием технологий компании Яндекс, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."Команда подмосковного МФТИ из городского округа Долгопрудный MIPT: Blackbirds стала абсолютным победителем XXIV Открытого чемпионата Урала по спортивному программированию. Еще одна команда МФТИ MIPT: LinkCat также показала высокие результаты и заняла шестое место, получив диплом II степени", - говорится в сообщении.Отмечается, что чемпионат традиционно прошел в конкурентной борьбе: в соревнованиях принимали участие команды студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Пензы, Волгограда, Ярославля, Саратова и других городов."Сегодня IT -индустрия является одной из приоритетных отраслей развития науки и технологий в Московской области, и мы рады поздравить студентов МФТИ с очередной победой в крупном технологическом соревновании. В Московской области также активно применяются стимулирующие инструменты для развития IT-сферы. В частности, подмосковный Мининвест приглашает специалистов, планирующих дальнейшее развитие в цифровой среде, принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов компании Яндекс, сопровождение которых осуществляется подмосковным правительством. Победа в конкурсе позволит участникам получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта с использованием технологий компании, а также заручиться экспертной поддержкой в рамках решения поставленных задач", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20210519/podmoskove-1732918698.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_20a725ca8fc3c2a3eccd0de9c58b324d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Подмосковные студенты стали победителями открытого чемпионата по спортивному программированию, они могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта с использованием технологий компании Яндекс, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
.
"Команда подмосковного МФТИ из городского округа Долгопрудный MIPT: Blackbirds стала абсолютным победителем XXIV Открытого чемпионата Урала по спортивному программированию. Еще одна команда МФТИ MIPT: LinkCat также показала высокие результаты и заняла шестое место, получив диплом II степени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чемпионат традиционно прошел в конкурентной борьбе: в соревнованиях принимали участие команды студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Пензы, Волгограда, Ярославля, Саратова и других городов.
"Сегодня IT -индустрия является одной из приоритетных отраслей развития науки и технологий в Московской области, и мы рады поздравить студентов МФТИ с очередной победой в крупном технологическом соревновании. В Московской области также активно применяются стимулирующие инструменты для развития IT-сферы. В частности, подмосковный Мининвест приглашает специалистов, планирующих дальнейшее развитие в цифровой среде, принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов компании Яндекс, сопровождение которых осуществляется подмосковным правительством. Победа в конкурсе позволит участникам получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта с использованием технологий компании, а также заручиться экспертной поддержкой в рамках решения поставленных задач", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба.