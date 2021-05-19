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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210519/privivka-1733012632.html
В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 106
В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 106 - РИА Новости, 19.05.2021
В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 106
Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 106, в одном случае может быть связь с вакциной, следует из данных доклада Федерального ведомства РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:14
2021-05-19T18:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
австрия
вакцинация
в мире
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ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 106, в одном случае может быть связь с вакциной, следует из данных доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.Данные приводятся за отчетный период c 27 декабря 2020 по 14 мая 2021 года."Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения сообщили о 106 случаях смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (85 BioNTech/Pfizer, 9 Moderna, 12 AstraZeneca)", - говорится в докладе.Как отмечается в докладе, в случае с четырьмя пациентами связь смерти с прививкой была исключена после вскрытия. Еще 19 человек получили прививку в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У еще 33 человек имелись серьезные заболевания, которые, предположительно, привели к смерти. У 8 человек после прививки не выработался защитный эффект. Обстоятельства смерти еще 41 пока устанавливаются. "В одном случае просматривается связь с прививкой (смерть 49-летней пациентки, скончавшейся вследствие серьезного нарушения свертываемости крови)", - сообщается в докладе.Проводятся дальнейшие исследования, пишет ведомство.Количество зарегистрированных сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки от коронавируса в Австрии за весь период наблюдений составило 24 073.
https://ria.ru/20210505/astrazeneca-1731167137.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , австрия, вакцинация, в мире

В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 106

18:14 19.05.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 106, в одном случае может быть связь с вакциной, следует из данных доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.
Данные приводятся за отчетный период c 27 декабря 2020 по 14 мая 2021 года.
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5 мая, 09:51Распространение коронавируса
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"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения сообщили о 106 случаях смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (85 BioNTech/Pfizer, 9 Moderna, 12 AstraZeneca)", - говорится в докладе.
Как отмечается в докладе, в случае с четырьмя пациентами связь смерти с прививкой была исключена после вскрытия. Еще 19 человек получили прививку в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У еще 33 человек имелись серьезные заболевания, которые, предположительно, привели к смерти. У 8 человек после прививки не выработался защитный эффект. Обстоятельства смерти еще 41 пока устанавливаются. "В одном случае просматривается связь с прививкой (смерть 49-летней пациентки, скончавшейся вследствие серьезного нарушения свертываемости крови)", - сообщается в докладе.
Проводятся дальнейшие исследования, пишет ведомство.
Количество зарегистрированных сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки от коронавируса в Австрии за весь период наблюдений составило 24 073.
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