https://ria.ru/20210519/privivka-1733012632.html

В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 106

В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 106 - РИА Новости, 19.05.2021

В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 106

Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 106, в одном случае может быть связь с вакциной, следует из данных доклада Федерального ведомства РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:14

2021-05-19T18:14

2021-05-19T18:14

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ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 106, в одном случае может быть связь с вакциной, следует из данных доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.Данные приводятся за отчетный период c 27 декабря 2020 по 14 мая 2021 года."Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения сообщили о 106 случаях смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (85 BioNTech/Pfizer, 9 Moderna, 12 AstraZeneca)", - говорится в докладе.Как отмечается в докладе, в случае с четырьмя пациентами связь смерти с прививкой была исключена после вскрытия. Еще 19 человек получили прививку в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У еще 33 человек имелись серьезные заболевания, которые, предположительно, привели к смерти. У 8 человек после прививки не выработался защитный эффект. Обстоятельства смерти еще 41 пока устанавливаются. "В одном случае просматривается связь с прививкой (смерть 49-летней пациентки, скончавшейся вследствие серьезного нарушения свертываемости крови)", - сообщается в докладе.Проводятся дальнейшие исследования, пишет ведомство.Количество зарегистрированных сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки от коронавируса в Австрии за весь период наблюдений составило 24 073.

https://ria.ru/20210505/astrazeneca-1731167137.html

https://ria.ru/20210503/privivka-1730998052.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , австрия, вакцинация, в мире