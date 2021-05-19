https://ria.ru/20210519/press-konferentsiya-1732910694.html

Эксперты обсудили вопросы противодействия развитию ССЗ

Эксперты обсудили вопросы противодействия развитию ССЗ - РИА Новости, 19.05.2021

Эксперты обсудили вопросы противодействия развитию ССЗ

Выполнение целей нацпроекта по снижению смертности невозможно без перехода на комплексные решения по профилактированию и лечению сердечно-сосудистых заболеваний РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:01

2021-05-19T11:01

2021-05-19T11:01

пресс-релизы

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МОСКВА, 19 мая - Информационная служба Всероссийского союза пациентов. Выполнение целей нацпроекта по снижению смертности невозможно без перехода на комплексные решения по профилактированию и лечению сердечно-сосудистых заболеванийПредставители Минздрава России, ведущие кардиологи страны, главы пациентских организаций приняли участие в пресс-конференции в Россия Сегодня, посвященной противодействию развития сердечно-сосудистых заболеванийВ Послании Президента РФ Федеральному собранию 21 апреля 2021 была поставлена задача обеспечить достижение к 2030 году средней продолжительность жизни в России в 78 лет. Перед Правительством стоит задача реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности, а это, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).Вклад сердечно-сосудистых заболеваний в структуру смертности составляет около 45%. До 10 млн наших граждан страдают различными хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. "В нацпроекте стоит задача к 2024 году снизить смертность до 555 случаев на 100 тыс. населения. Вместе с тем в 2020 году произошел скачок таких случаев до 648. Хотя государство принимало серьезные усилия, но пандемия внесла свои коррективы. Не могу не отметить и положительный момент – благодаря сформированной системе, показатели смертности от инфаркта миокарда продолжали снижаться, несмотря на пандемию, - сказал Юрий Жулёв, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. – Убежден, что снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) – это в равной степени задача государства и граждан в том числе в части профилактики этих заболеваний. О том, что решение проблем по снижению смертности от ССЗ требует мобилизации усилий на федеральном и региональных уровнях, говорили все участники пресс-конференции.Александр Петров, член комитета Госдумы по охране здоровья рассказал, что в регионах, особенно на Дальнем Востоке, есть потребность в расширении схем диспансеризации, в дальнейшем это может сказаться на уровне выявленной заболеваемости по ССЗ и по смертности. Необходимо развивать центры компетенции, которые должны усиливать влияние на регионы. На сегодняшний день встречается до 30% ошибочных диагнозов или ошибок в регионах. Требуется развивать существующие программы льготного лекарственного обеспечения, пока не осуществлен переход на новую программу лекарственного возмещения. Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова" Минздрава России рассказал, что сейчас стратегия заключается в разработке таргетных мероприятий для групп пациентов высокого уровня риска, которые позволят добиться быстрой победы в лечении. Требуется создать систему управления сердечно-сосудистыми рисками, которая сможет бесшовно объединить все этапы оказания медицинской помощи, обеспечить улучшение маршрутизации, программ реабилитации. Такой подход уже в 2021 году позволит достичь результата – снижения примерно на 50 тыс случаев смертности по причине ССЗ. Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России подчеркнул, что достижение показателя снижения смертности от ССЗ также зависит от перехода к пациент-ориентированному здравоохранению, о котором не так давно говорила вице-премьер Татьяна Голикова. "В лечебно-диагностическом процессе задействованы три участника – это пациент, врач и болезнь. Часто пациент относит врача и болезнь по другую сторону, что неверно, именно болезнь должна быть нашим противником. Нельзя забывать и о накопленной практике, например, Школах пациентов. Специализированные общества по различным заболеваниям, пациентское сообщество, медицинские и научные центры – все мы должны дополнительно способствовать созданию единого информационного доступного пациентам контента на своих сайтах, в социальных сетях, за счет проведения конференций", - отметил Сергей Бойцов.Изменения назрели, что очевидно как профессиональному сообществу, так и пациентам. Оксана Драпкина, директор ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, также особо подчеркнула необходимость создания единой доступной информационной среды и, прежде всего, для формирования мотивации людей. По ее словам, со стороны Правительства России и Минздрава России сделано многое в части развития и доступности, удобства диспансеризации для людей, чтобы снизить бремя неинфекционных ССЗ. Не менее 60% здоровья, позитивного настроя, энергетических ресурсов находятся именно в наших руках. От нашей информированности зависит половина успеха в профилактике и лечения заболеваний.Юрий Жулёв подчеркнул, что система лечения, профилактики и льготного лекарственного обеспечения ССЗ должна развиваться комплексно, не только в части борьбы с острыми ССЗ, но обязательно и хроническими заболеваниями. Эти инициативы лежат и в основе Комитета Совета Федерации по социальной политике, членом которого является сенатор Российской Федерации Владимир Круглый. "Мы системно выступаем за создание целостной единой системы по профилактированию и лечению ССЗ. Среди них также повышение доступности лечения инновационными препаратами, дальнейшее развитие льготного лекарственного обеспечения". Анализируя проделанную работу за последний год сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, отметил, что многое дальше будет зависеть от готовности переосмыслить проблему ССЗ. Реализованный комплекс мероприятий – это часть изменений, в которых нуждается пациентское сообщество. Нельзя забывать, что пациенты с хроническими заболеваниями находятся в наиболее уязвимом положении и нуждаются в развитии здоровьесберегающих технологий на системной основе. Так, в нацроекте "Демография" предусмотрено развитие центров общественного здоровья, где, например, могут найти реализацию вопросы диспансеризации, профилактики, приверженности здоровому образу жизни. "Иначе как обычный человек сможет сформировать соответствующие привычки и сделать профилактику частью своей жизни. Нужна концепция здорового образа жизни с вовлечением представителей разных ведомств, привлечением специалистов с соответствующими знаниями", - отметил Ян Власов. В пресс-конференции приняли участие представители Минздрава России, что стало еще одним подтверждением позиции открытости и готовности к конструктивному диалогу со стороны представителей ведомства. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного делам Минздрава России Екатерина Каракулина рассказала о ходе реализации федеральной программы по борьбе с ССЗ, которая стартовала в 2019 году. По ее словам, сейчас идет этап анализа проделанной работы по показателям здоровья и уровня смертности, а также причинам по которым определенные цели пока не были достигнуты. В июне 2021 года к реализации готовятся актуализированные региональные программы для каждого субъекта РФ с целью вторичной профилактики ССЗ. Их внедрению предшествовал анализ ситуации, который проводился также в каждом субъекте. Екатерина Каракулина также отметила, что впервые будут реализованы комплексные меры по соблюдению клинических рекомендаций – это стандартизированные лечебные и медицинские подходы к диагностике и лечению. 17 клинических рекомендаций разработаны, из них 12 уже доступны для всех врачей РФ и пациентов. Идет создание стандартов оказания медицинской помощи – это нормативно правовые акты, которые обязательны для исполнения на всей территории РФ. 8 стандартов созданы и зарегистрированы на данный момент.Елена Астапенко, Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России со своей стороны напомнила про изменения в льготном лекарственное обеспечение в 2020 году. Бюджет на эти цели превысит 10 млрд. рублей ежегодно. Лекарственное обеспечение оказывается в течении одного года с момента сердечно-сосудистого события, а сейчас принято принято решение о продлении этого срока до двух лет.Все предложения, высказанные по профилактике, лечению ССЗ, а также развитию информационной среды для пациентов и взаимодействию сторон легли в основу Меморандума о сотрудничестве по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям, подписание которого торжественно прошло в рамках мероприятия. ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, Российское кардиологическое общество, Российское Общество профилактики неинфекционных заболеваний, Всероссийский союз пациентов, представители органов законодательной власти в целях реализации государственных задач по противодействию ССЗ, считают необходимым развивать следующие направления борьбы с ССЗ с целью снижения смертности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни:- повышение приверженности к здоровому образу жизни и профилактике ССЗ;- увеличение информированности населения о факторах риска ССЗ (дислипидемия, артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет и другие);- расширение охвата населения диспансерным наблюдением;- повышение информированности пациентов о ССЗ и необходимости приверженности к лечению;- содействовать развитию эффективной маршрутизации пациентов;- повышение качества и доступности эффективной амбулаторной лекарственной терапии пациентов с ССЗ;- повышение эффективности и качества медицинской помощи, включая реабилитацию, пациентам с острыми и хроническими ССЗ.Меморандум с комплексом необходимых мер для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет опубликован, а также направлен в Правительство России, Минздрав России.Партнерский материал. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы