https://ria.ru/20210519/pozhiznennoe-1732893625.html

В Красноярске мужчина получил пожизненный срок за убийство семьи

В Красноярске мужчина получил пожизненный срок за убийство семьи - РИА Новости, 19.05.2021

В Красноярске мужчина получил пожизненный срок за убийство семьи

Красноярский краевой суд назначил пожизненное лишение свободы Ивану Ежову, обвиняемому в убийстве семьи – женщины, ее пожилого отца и девятилетней дочери,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T08:56

2021-05-19T08:56

2021-05-19T08:56

красноярский краевой суд

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Красноярский краевой суд назначил пожизненное лишение свободы Ивану Ежову, обвиняемому в убийстве семьи – женщины, ее пожилого отца и девятилетней дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.В понедельник суд присяжных в Красноярске вынес обвинительный вердикт фигуранту дела Ежову 1987 года рождения.По версии следствия, Ежов в конце марта после просмотра жестоких сцен компьютерной игры и будучи пьян жестоко убил соседей - женщину, ее пожилого отца и ее девятилетнюю дочь, нанеся им многочисленные ножевые ранения. После убийства он хотел скрыть следы преступления и совершил ряд действий с телами, которые подвергали сомнению его причастность к преступлению."Красноярский краевой суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима Ивану Ежову, обвиняемому в убийстве семьи в 2020 году", - сообщает в прокуратуре.Также суд взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в размере два миллиона рублей и расходы на погребение.

https://ria.ru/20210427/ubiystvo-1730152341.html

красноярский край

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красноярский краевой суд, красноярский край, красноярск, происшествия