https://ria.ru/20210519/pozhar-1732998400.html

В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома

В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома - РИА Новости, 19.05.2021

В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома

Дачные и жилые дома горят в Новгородской области на площади одна тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:29

2021-05-19T17:29

2021-05-19T17:38

боровичский район

новгородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7c30ccc0a221fb818eb294624397c30f.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дачные и жилые дома горят в Новгородской области на площади одна тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он отметил, что пожар локализован на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет, 10 человек эвакуировали.

https://ria.ru/20210519/pozhar-1732950544.html

боровичский район

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

боровичский район, новгородская область, происшествия