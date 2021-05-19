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В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома
В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома - РИА Новости, 19.05.2021
В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома
Дачные и жилые дома горят в Новгородской области на площади одна тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:29
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боровичский район
новгородская область
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дачные и жилые дома горят в Новгородской области на площади одна тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он отметил, что пожар локализован на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет, 10 человек эвакуировали.
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боровичский район, новгородская область, происшествия

В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома

17:29 19.05.2021 (обновлено: 17:38 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дачные и жилые дома горят в Новгородской области на площади одна тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Новгородская область, Боровичский район, населенный пункт Перелучи, улица Молодежная, пожар в дачном доме с последующим переходом на шесть жилых и 11 дачных домов", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пожар локализован на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет, 10 человек эвакуировали.
Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ во время тушения пожара в ангарах на Заводской улице в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
13:44
Пожар в Иркутской области распространился уже на 24 дома
 
Боровичский районНовгородская областьПроисшествия
 
 
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