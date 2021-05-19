https://ria.ru/20210519/pozhar-1732998400.html
В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома
В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома - РИА Новости, 19.05.2021
В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома
Дачные и жилые дома горят в Новгородской области на площади одна тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:29
2021-05-19T17:29
2021-05-19T17:38
боровичский район
новгородская область
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дачные и жилые дома горят в Новгородской области на площади одна тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он отметил, что пожар локализован на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет, 10 человек эвакуировали.
https://ria.ru/20210519/pozhar-1732950544.html
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боровичский район, новгородская область, происшествия