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Пожар в Иркутской области распространился уже на 24 дома
Пожар в Иркутской области распространился уже на 24 дома - РИА Новости, 19.05.2021
Пожар в Иркутской области распространился уже на 24 дома
Главное управление МЧС по Иркутской области приведено в режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в поселке Дальнем, где горят, по уточненным данным, уже 24... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:44
2021-05-19T13:55
илим
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главное управление МЧС по Иркутской области приведено в режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в поселке Дальнем, где горят, по уточненным данным, уже 24 дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.По его словам, в связи с пожаром в поселке Дальний региональный главк МЧС переведен в режим функционирования "чрезвычайная ситуация".По данным ведомства, из-за пожара эвакуированы 15 человек, которые размещены в здании местной администрации.Поселок Дальний расположен на берегу реки Илим, в 118 километрах от районного центра. В населенном пункте 48 домов, в них проживают 68 человек. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют. Семь лет назад в этом поселке произошел похожий пожар, тогда выгорела треть поселка – 22 дома.Представитель экстренных служб также сообщил РИА Новости, что общая площадь пожара превышает 1,1 тысячи квадратных метров."По уточненным данным, площадь пожара в поселке составляет 1 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших нет. Вертолетом Ми-8 на место происшествия доставлены 15 десантников авиалесоохраны.
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илим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, происшествия

Пожар в Иркутской области распространился уже на 24 дома

13:44 19.05.2021 (обновлено: 13:55 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ во время тушения пожара в ангарах на Заводской улице в Петрозаводске
Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ во время тушения пожара в ангарах на Заводской улице в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главное управление МЧС по Иркутской области приведено в режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в поселке Дальнем, где горят, по уточненным данным, уже 24 дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"По последней информации, в поселке Дальнем горят 24 дома - 11 жилых и 13 нежилых, существует угроза дальнейшего распространения огня", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в связи с пожаром в поселке Дальний региональный главк МЧС переведен в режим функционирования "чрезвычайная ситуация".
По данным ведомства, из-за пожара эвакуированы 15 человек, которые размещены в здании местной администрации.
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Поселок Дальний расположен на берегу реки Илим, в 118 километрах от районного центра. В населенном пункте 48 домов, в них проживают 68 человек. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют. Семь лет назад в этом поселке произошел похожий пожар, тогда выгорела треть поселка – 22 дома.
Представитель экстренных служб также сообщил РИА Новости, что общая площадь пожара превышает 1,1 тысячи квадратных метров.
"По уточненным данным, площадь пожара в поселке составляет 1 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших нет. Вертолетом Ми-8 на место происшествия доставлены 15 десантников авиалесоохраны.
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