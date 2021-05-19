https://ria.ru/20210519/pozhar-1732950544.html

Пожар в Иркутской области распространился уже на 24 дома

Пожар в Иркутской области распространился уже на 24 дома - РИА Новости, 19.05.2021

Пожар в Иркутской области распространился уже на 24 дома

Главное управление МЧС по Иркутской области приведено в режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в поселке Дальнем, где горят, по уточненным данным, уже 24... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:44

2021-05-19T13:44

2021-05-19T13:55

илим

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главное управление МЧС по Иркутской области приведено в режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в поселке Дальнем, где горят, по уточненным данным, уже 24 дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.По его словам, в связи с пожаром в поселке Дальний региональный главк МЧС переведен в режим функционирования "чрезвычайная ситуация".По данным ведомства, из-за пожара эвакуированы 15 человек, которые размещены в здании местной администрации.Поселок Дальний расположен на берегу реки Илим, в 118 километрах от районного центра. В населенном пункте 48 домов, в них проживают 68 человек. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют. Семь лет назад в этом поселке произошел похожий пожар, тогда выгорела треть поселка – 22 дома.Представитель экстренных служб также сообщил РИА Новости, что общая площадь пожара превышает 1,1 тысячи квадратных метров."По уточненным данным, площадь пожара в поселке составляет 1 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших нет. Вертолетом Ми-8 на место происшествия доставлены 15 десантников авиалесоохраны.

https://ria.ru/20210517/pozhar-1732714812.html

https://ria.ru/20210517/pozhar-1732679273.html

иркутская область

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илим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, происшествия