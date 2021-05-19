Пожар в Иркутской области распространился уже на 24 дома
13:44 19.05.2021 (обновлено: 13:55 19.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ во время тушения пожара в ангарах на Заводской улице в Петрозаводске
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главное управление МЧС по Иркутской области приведено в режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в поселке Дальнем, где горят, по уточненным данным, уже 24 дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"По последней информации, в поселке Дальнем горят 24 дома - 11 жилых и 13 нежилых, существует угроза дальнейшего распространения огня", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в связи с пожаром в поселке Дальний региональный главк МЧС переведен в режим функционирования "чрезвычайная ситуация".
По данным ведомства, из-за пожара эвакуированы 15 человек, которые размещены в здании местной администрации.
Поселок Дальний расположен на берегу реки Илим, в 118 километрах от районного центра. В населенном пункте 48 домов, в них проживают 68 человек. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют. Семь лет назад в этом поселке произошел похожий пожар, тогда выгорела треть поселка – 22 дома.
Представитель экстренных служб также сообщил РИА Новости, что общая площадь пожара превышает 1,1 тысячи квадратных метров.
"По уточненным данным, площадь пожара в поселке составляет 1 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших нет. Вертолетом Ми-8 на место происшествия доставлены 15 десантников авиалесоохраны.