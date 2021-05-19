https://ria.ru/20210519/pozhar-1732935038.html
Жители Тюменской области получат компенсации за сгоревшие дома
Жители Тюменской области получат компенсации за сгоревшие дома - РИА Новости, 19.05.2021
Жители Тюменской области получат компенсации за сгоревшие дома
Жители Тюменской области, дома которых сгорели от природного пожара, получат компенсации, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:36
2021-05-19T12:36
2021-05-19T12:43
александр моор
тюменская область
тюменский район
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Жители Тюменской области, дома которых сгорели от природного пожара, получат компенсации, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.По данным властей, в результате пожара в СНТ "Солнышко" Тюменского района уничтожены 25 дачных домов."Собственники, у кого пострадали дома, в которых они прописаны, и у кого это было единственное жилье, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленная на учет, умноженная на 50 648 рублей. Столько стоит строительство одного квадратного метра в Тюменском районе. Собственникам домов, у кого это не единственное жилье, полагается разовая выплата в размере 1 миллиона рублей", - приводит слова губернатора его пресс-служба.Моор добавил, что, если пострадали хозяйственные постройки, выплата составит 200 тысяч рублей. Хозяева участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тысяч рублей.Ответственным за осуществление выплат губернатор назначил департамент социального развития Тюменской области.
https://ria.ru/20210517/pozhar-1732714812.html
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александр моор, тюменская область, тюменский район, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая - РИА Новости.
Жители Тюменской области
, дома которых сгорели от природного пожара, получат компенсации, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор
.
По данным властей, в результате пожара в СНТ "Солнышко" Тюменского района
уничтожены 25 дачных домов.
"Собственники, у кого пострадали дома, в которых они прописаны, и у кого это было единственное жилье, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленная на учет, умноженная на 50 648 рублей. Столько стоит строительство одного квадратного метра в Тюменском районе. Собственникам домов, у кого это не единственное жилье, полагается разовая выплата в размере 1 миллиона рублей", - приводит слова губернатора его пресс-служба.
Моор добавил, что, если пострадали хозяйственные постройки, выплата составит 200 тысяч рублей. Хозяева участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тысяч рублей.
Ответственным за осуществление выплат губернатор назначил департамент социального развития Тюменской области.