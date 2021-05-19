Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/pozhar-1732935038.html
Жители Тюменской области получат компенсации за сгоревшие дома
Жители Тюменской области получат компенсации за сгоревшие дома - РИА Новости, 19.05.2021
Жители Тюменской области получат компенсации за сгоревшие дома
Жители Тюменской области, дома которых сгорели от природного пожара, получат компенсации, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:36
2021-05-19T12:43
александр моор
тюменская область
тюменский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520653_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9e8f3632163c4247b07d4fba5e05f379.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Жители Тюменской области, дома которых сгорели от природного пожара, получат компенсации, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.По данным властей, в результате пожара в СНТ "Солнышко" Тюменского района уничтожены 25 дачных домов."Собственники, у кого пострадали дома, в которых они прописаны, и у кого это было единственное жилье, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленная на учет, умноженная на 50 648 рублей. Столько стоит строительство одного квадратного метра в Тюменском районе. Собственникам домов, у кого это не единственное жилье, полагается разовая выплата в размере 1 миллиона рублей", - приводит слова губернатора его пресс-служба.Моор добавил, что, если пострадали хозяйственные постройки, выплата составит 200 тысяч рублей. Хозяева участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тысяч рублей.Ответственным за осуществление выплат губернатор назначил департамент социального развития Тюменской области.
https://ria.ru/20210517/pozhar-1732714812.html
https://ria.ru/20210518/pozharnye-1732780264.html
тюменская область
тюменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520653_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d45745f9bbe78b0c5a184f1e8e40eae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор, тюменская область, тюменский район, происшествия

Жители Тюменской области получат компенсации за сгоревшие дома

12:36 19.05.2021 (обновлено: 12:43 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Жители Тюменской области, дома которых сгорели от природного пожара, получат компенсации, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
По данным властей, в результате пожара в СНТ "Солнышко" Тюменского района уничтожены 25 дачных домов.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 20:44
Природный пожар в Тюменской области уничтожил более 20 дач
"Собственники, у кого пострадали дома, в которых они прописаны, и у кого это было единственное жилье, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленная на учет, умноженная на 50 648 рублей. Столько стоит строительство одного квадратного метра в Тюменском районе. Собственникам домов, у кого это не единственное жилье, полагается разовая выплата в размере 1 миллиона рублей", - приводит слова губернатора его пресс-служба.
Моор добавил, что, если пострадали хозяйственные постройки, выплата составит 200 тысяч рублей. Хозяева участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тысяч рублей.
Ответственным за осуществление выплат губернатор назначил департамент социального развития Тюменской области.
Лес в Тюменской области охвачен огнем - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 12:20
Двое пожарных пострадали при тушении лесов в Тюменской области
 
Александр МоорТюменская областьТюменский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния