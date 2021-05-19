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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210519/potrebkorzina-1733017079.html
Липецкая область — один из лидеров в ЦФО по дешевизне потребкорзины
Липецкая область — один из лидеров в ЦФО по дешевизне потребкорзины - РИА Новости, 19.05.2021
Липецкая область — один из лидеров в ЦФО по дешевизне потребкорзины
Стоимость потребительской корзины в Липецкой области составляет 4,2 тысячи рублей, что ниже в среднем по России на 617 рублей и на 788 рублей по Центральному... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:32
2021-05-19T18:32
липецкая область
россия
игорь артамонов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Стоимость потребительской корзины в Липецкой области составляет 4,2 тысячи рублей, что ниже в среднем по России на 617 рублей и на 788 рублей по Центральному Федеральному округу (ЦФО, сообщает глава региона Игорь Артамонов со ссылкой на данные Росстата.Он уточнил, что в настоящее время по этому показателю регион, поднявшись на одну позицию, занимает третье место в ЦФО, а также входит в десятку лидеров среди 85 субъектов Российской Федерации. Цены на продукты первой необходимости регулярно мониторит областное казенное учреждение "Агентство содействия развитию торговой деятельности". С января по май 2021 года его сотрудники более двух тысяч раз выезжали в торговые точки области для анализа розничных цен на 24 наименования социально значимых продуктов питания.Кроме этого, в целях сдерживания цен на сахар не выше 46 рублей за килограмм и на подсолнечное масло не более 110 рублей за литр, региональное управление потребительского рынка заключает соглашение с торговыми предприятиями о снижении и поддержании цен на эти продукты. В настоящий момент к этой работе подключились 74 местных хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность почти в 350 торговых точках.Аналогичные соглашения заключаются между федеральными торговыми сетями и министерствами торговли и сельского хозяйства. В результате этой работы в апреле 2021 года, по данным Росстата и мониторинга Агентства в Липецкой области, зафиксирован самый низкий в ЦФО уровень средней розничной цены не только на подсолнечное масло и сахар-песок, но и на куриные яйца, крупу гречневую-ядрицу, капусту белокочанную свежую. В мае в рейтинге ЦФО Липецкая область по продуктам, в отношении которых заключены соглашения, занимал лидирующие позиции: по сахару – 1 место, маслу подсолнечному – 2, по России – 3 места по обоим товарам.
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россия, игорь артамонов, федеральная служба государственной статистики (росстат), липецкая область

Липецкая область — один из лидеров в ЦФО по дешевизне потребкорзины

18:32 19.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Стоимость потребительской корзины в Липецкой области составляет 4,2 тысячи рублей, что ниже в среднем по России на 617 рублей и на 788 рублей по Центральному Федеральному округу (ЦФО, сообщает глава региона Игорь Артамонов со ссылкой на данные Росстата.
Он уточнил, что в настоящее время по этому показателю регион, поднявшись на одну позицию, занимает третье место в ЦФО, а также входит в десятку лидеров среди 85 субъектов Российской Федерации. Цены на продукты первой необходимости регулярно мониторит областное казенное учреждение "Агентство содействия развитию торговой деятельности". С января по май 2021 года его сотрудники более двух тысяч раз выезжали в торговые точки области для анализа розничных цен на 24 наименования социально значимых продуктов питания.
Кроме этого, в целях сдерживания цен на сахар не выше 46 рублей за килограмм и на подсолнечное масло не более 110 рублей за литр, региональное управление потребительского рынка заключает соглашение с торговыми предприятиями о снижении и поддержании цен на эти продукты. В настоящий момент к этой работе подключились 74 местных хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность почти в 350 торговых точках.
"Благодаря этому соглашению и специальному распоряжению нам удается регулировать продажу сахара в розницу в мелких магазинах по цене не выше 46 рублей за килограмм, а его закупочную цену у заводов-производителей удерживать на уровне 36 рублей за килограмм", - сказал Артамонов.
Аналогичные соглашения заключаются между федеральными торговыми сетями и министерствами торговли и сельского хозяйства. В результате этой работы в апреле 2021 года, по данным Росстата и мониторинга Агентства в Липецкой области, зафиксирован самый низкий в ЦФО уровень средней розничной цены не только на подсолнечное масло и сахар-песок, но и на куриные яйца, крупу гречневую-ядрицу, капусту белокочанную свежую. В мае в рейтинге ЦФО Липецкая область по продуктам, в отношении которых заключены соглашения, занимал лидирующие позиции: по сахару – 1 место, маслу подсолнечному – 2, по России – 3 места по обоим товарам.
Ветка сирени - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 16:21Липецкая область
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Липецкая областьРоссияИгорь АртамоновФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Липецкая область
 
 
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