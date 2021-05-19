https://ria.ru/20210519/potok-1732901373.html

Politico сообщила о планах США задержать "Северный поток — 2"

Politico сообщила о планах США задержать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 19.05.2021

Politico сообщила о планах США задержать "Северный поток — 2"

Госдепартамент США намерен внести в санкционный список еще четыре судна, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", пишет газета Politico со ссылкой на РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:59

2021-05-19T09:59

2021-05-19T09:59

россия

allseas

матиас крузе

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

газпром

маттиас варниг

германия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Госдепартамент США намерен внести в санкционный список еще четыре судна, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", пишет газета Politico со ссылкой на источники.В Вашингтоне считают, что такой ход поможет замедлить реализацию проекта, хотя он уже готов более чем на 90 процентов. Противники "Северного потока — 2" также рассчитывают, что немецкая партия "Зеленые", выступающая против строительства трубопровода, получит места на парламентских выборах, намеченных на сентябрь. Инициативу об ограничительных мерах против четырех судов включат в отчет Госдепа конгрессу США и представят сегодня. В то же время источники СМИ подтвердили информацию портала Axios о том, что администрация американского лидера не планирует вводить санкции против компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Такой шаг, вероятно, раскритикуют законодатели, требующие ввести жесткие ограничения против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока — 2". "Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате швейцарской Allseas пришлось остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года, силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток — 2" был построен на 95%. Как отмечал ранее генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, теперь недостроенными остаются 80 километров от общей протяженности газопровода по двум ниткам.

https://ria.ru/20210518/otnosheniya-1732837825.html

https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html

россия

балтийское море

германия

сша

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россия, allseas, матиас крузе , nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, маттиас варниг, германия, сша