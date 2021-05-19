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"Русские необыкновенные". Поляки оценили слова Путина
"Русские необыкновенные". Поляки оценили слова Путина - РИА Новости, 19.05.2021
"Русские необыкновенные". Поляки оценили слова Путина
Читатели польского портала Interia оценили слова президента России Владимира Путина о связях Москвы и Варшавы. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:27
2021-05-19T16:57
россия
владимир путин
польша
москва
варшава
политика
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели польского портала Interia оценили слова президента России Владимира Путина о связях Москвы и Варшавы. Ранее президент России отметил, что отношения с Польшей "могли бы быть содержательнее и продуктивнее". Он призвал решать сложные вопросы на основе прагматизма и учета взаимных интересов.В комментариях к статье поляки призвали правительство наладить диалог с Россией."С культурным обменом дела обстоят не так плохо, в свою очередь, экономические отношения, несмотря на эмбарго, могли бы быть лучше, как и взаимные контакты политиков, которым следует отказаться от предвзятости и опереться на общее славянское прошлое", — отметил Pragmatyk."Хорошо говорит! Польше пора перестать обслуживать интересы Запада и заняться польскими интересами", — пишет Yummy."Путин, с одной стороны, прав, с другой — он прекрасно знает, что Польша никогда не была и не будет для России каким-то первостепенным партнером! Он считает, что нет особых причин для того, чтобы Москва прилагала особые усилия к налаживанию отношений с Варшавой, поскольку та не видит такой потребности. Так что пока все останется по-старому", — уверен пользователь i tyle."К сожалению, мы приняли сторону дядюшки Сэма, а тот не позволит нам иметь хорошие отношения с Россией", — посетовал Amen."Превратить друга во врага легко, а превратить врага в друга — это настоящее искусство", — подытожил Halo.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210428/voyna-1730341606.html
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россия, владимир путин, польша, москва, варшава, политика

"Русские необыкновенные". Поляки оценили слова Путина

15:27 19.05.2021 (обновлено: 16:57 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели польского портала Interia оценили слова президента России Владимира Путина о связях Москвы и Варшавы.
Ранее президент России отметил, что отношения с Польшей "могли бы быть содержательнее и продуктивнее". Он призвал решать сложные вопросы на основе прагматизма и учета взаимных интересов.
В комментариях к статье поляки призвали правительство наладить диалог с Россией.
"С культурным обменом дела обстоят не так плохо, в свою очередь, экономические отношения, несмотря на эмбарго, могли бы быть лучше, как и взаимные контакты политиков, которым следует отказаться от предвзятости и опереться на общее славянское прошлое", — отметил Pragmatyk.
"Одним словом, Путин протягивает Польше руку. Следует этим воспользоваться, не оглядываясь на то, что скажет наш "союзник", — считает ~4rg.
"Хорошо говорит! Польше пора перестать обслуживать интересы Запада и заняться польскими интересами", — пишет Yummy.
"Путин, с одной стороны, прав, с другой — он прекрасно знает, что Польша никогда не была и не будет для России каким-то первостепенным партнером! Он считает, что нет особых причин для того, чтобы Москва прилагала особые усилия к налаживанию отношений с Варшавой, поскольку та не видит такой потребности. Так что пока все останется по-старому", — уверен пользователь i tyle.
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"К сожалению, мы приняли сторону дядюшки Сэма, а тот не позволит нам иметь хорошие отношения с Россией", — посетовал Amen.
"Россия — отличная страна, а русские — необыкновенные люди, мы с ними прекрасно находим общий язык. Договариваться с ними на водку и танцы можно было бы на всех уровнях, возможно, так и происходит, только в СМИ все пыхтят друг на друга, не понимаю зачем", — написал Qweewq.
"Превратить друга во врага легко, а превратить врага в друга — это настоящее искусство", — подытожил Halo.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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