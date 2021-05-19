https://ria.ru/20210519/polyaki-1732973604.html

"Русские необыкновенные". Поляки оценили слова Путина

"Русские необыкновенные". Поляки оценили слова Путина - РИА Новости, 19.05.2021

"Русские необыкновенные". Поляки оценили слова Путина

Читатели польского портала Interia оценили слова президента России Владимира Путина о связях Москвы и Варшавы. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:27

2021-05-19T15:27

2021-05-19T16:57

россия

владимир путин

польша

москва

варшава

политика

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели польского портала Interia оценили слова президента России Владимира Путина о связях Москвы и Варшавы. Ранее президент России отметил, что отношения с Польшей "могли бы быть содержательнее и продуктивнее". Он призвал решать сложные вопросы на основе прагматизма и учета взаимных интересов.В комментариях к статье поляки призвали правительство наладить диалог с Россией."С культурным обменом дела обстоят не так плохо, в свою очередь, экономические отношения, несмотря на эмбарго, могли бы быть лучше, как и взаимные контакты политиков, которым следует отказаться от предвзятости и опереться на общее славянское прошлое", — отметил Pragmatyk."Хорошо говорит! Польше пора перестать обслуживать интересы Запада и заняться польскими интересами", — пишет Yummy."Путин, с одной стороны, прав, с другой — он прекрасно знает, что Польша никогда не была и не будет для России каким-то первостепенным партнером! Он считает, что нет особых причин для того, чтобы Москва прилагала особые усилия к налаживанию отношений с Варшавой, поскольку та не видит такой потребности. Так что пока все останется по-старому", — уверен пользователь i tyle."К сожалению, мы приняли сторону дядюшки Сэма, а тот не позволит нам иметь хорошие отношения с Россией", — посетовал Amen."Превратить друга во врага легко, а превратить врага в друга — это настоящее искусство", — подытожил Halo.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210428/voyna-1730341606.html

https://ria.ru/20210420/voyna-1729114763.html

россия

польша

москва

варшава

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россия, владимир путин, польша, москва, варшава, политика