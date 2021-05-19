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ПСБ поддержит всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ"
ПСБ поддержит всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" - РИА Новости, 19.05.2021
ПСБ поддержит всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ"
всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" пройдет в воскресенье, 30 мая, в 84 регионах Российской Федерации: на старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, из... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:18
2021-05-19T18:18
2021-05-19T18:18
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Пятый всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" пройдет в воскресенье, 30 мая, в 84 регионах Российской Федерации: на старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, из них 2500 человек - в Краснодаре, сообщает пресс-служба ПСБ, выступающего генеральным партнером мероприятия."Всероссийский Забег.РФ является уникальным событием, и мы уже несколько лет поддерживаем это знаковое для развития массового спорта мероприятие. Оно дает возможность объединить всех любителей спорта на территории нашей страны, привить хорошие привычки регулярных занятий спортом, улучшить свое здоровье и качество жизни, – сказал журналистам директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц. Маршрут полумарафона будет проходить по центральным и историческим частям городов-участников. В пресс-службе отметили, что ПСБ развивает инициативы, повышающие интерес населения к спорту и здоровому образу жизни, содействует развитию спорта в регионах, возводит спортивную инфраструктуру. Банк реализует собственный проект по строительству центров уличного баскетбола в регионах России в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ – детям" при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ).
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